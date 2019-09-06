Пункт неотложной медицинской помощи в Головино грозят закрыть

Пункту неотложной медицинской помощи в посёлке Головино Судогодского района грозит закрытие. На современном сленге это называется оптимизацией, но закрытие — точнее. В Головино живут 1,5 тысячи человек. В отличие от многих других населённых пунктов, посёлок не умирает, а растёт: здесь много новостроек. Детей тоже много. Есть своя врачебная амбулатория. Она работает до 17 часов. А позже, случись что, жители вызывали местную «неотложку». В скором времени, вероятно, им придётся ждать машину из районного центра. От Судогды до Головино — 35 километров.

Амбулатория посёлка Головино за 9 месяцев 2019 г. обслужила более 3000 человек, среди которых 90 инвалидов и 900 детей.

О грядущей оптимизации «Призыв» узнал от самих головинцев, позвонивших в редакцию. Люди, естественно, волнуются. Сейчас они знают, что могут получить медицинскую помощь в любое время дня и ночи. Днём в амбулатории есть терапевт, зубной врач, акушер-гинеколог, педиатр, медсёстры и лаборант. Потом те же сотрудники, чередуясь, работают как «оперативники». Уберут их — надо будет в экстренных ситуациях звонить в Судогду, где на станции скорой помощи всего две машины.

— Не две, а три, — поправил головинцев главврач Судогодской ЦРБ Алексей Трофимов, которому «Призыв» дозвонился по телефону. — Бригад хватает на весь район, если не случится пиковой ситуации, когда вызовов будет больше, чем машин «скорой».

Главный врач считает, что вероятность пиковых ситуаций невелика. И в целесообразности существования пункта неотложной медпомощи в Головино он сомневается. Тот, по его словам, обслуживает только жителей самого посёлка. Машин у этого подразделения нет, ездить всё равно не на чем.

Информация главного врача разительно отличается от той, что получена нами из своих источников, которым нам нет оснований не доверять. По этим данным, машина — пусть старенькая и основательно потрёпанная — в медпункте есть, и обслуживают на ней медики 66 деревень, входящих в головинскую округу. С начала 2019 года по сегодняшний день неотложную помощь они оказали 320 пациентам.

«Призыв» связался с главой Судогодского района Александром Смирновым. Хотя сфера здравоохранения не входит в полномочия местной власти, руководитель района, разумеется, оказался в курсе проблемы.

— Сейчас идёт переговорный процесс с департаментом здравоохранения, — сообщил Александр Викторович. — У медиков свои аргументы, у нас — свои. Естественно, нам бы не хотелось терять головинский медпункт. Я попросил собрать аналитику по работе «скорой», по количеству ночных вызовов – будем смотреть.

По словам местных жителей, попытки ликвидировать пункт неотложной медицинской помощи уже предпринимались полгода назад. Но тогда эти планы реализованы не были. Сейчас облздрав настроен серьёзно. Вопрос по оптимизации, возможно, будет рассматриваться на следующей неделе, сообщил главврач Судогодской ЦРБ Алексей Трофимов. Если «неотложку» всё же «зарубят», то постоянные врачи в Головино останутся разве что в женской колонии, стоящей в центре посёлка. Осужденных без медицинской помощи не оставят.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что волна оптимизации захлестнула владимирские микрорайоны Оргтруд и Лесной. Там ликвидируют медпункт и местное отделение скорой помощи. Местные жители в знак протеста вышли на митинги и одиночные пикеты.

Николай Лившиц

Заглавное фото: livejournal.com