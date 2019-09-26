Птицы выклевывают семена газонной травы

Почему же так происходит? Продемонстрируем на наглядном примере. Буквально на днях коммунальные службы города привезли новый грунт и аккуратно его разровняли на проспекте Строителей. И вот такую картину уже сегодня наблюдают жители города:

Птицы активно выклевывают семена. А при отсутствии семян других трав первыми растениями, которые появятся на такой почве, будут рудеральные растения – то есть растения первой волны. Короче говоря, бурьян, состоящий из крапивы, лопухов, полыни и прочей дикой растительности. Что мы в итоге и получаем на улицах города.

Вопрос эстетики и грязи на поребриках и вдоль дороги мы в этот раз опустим, хотя, конечно же, в современном городе этого быть не должно.