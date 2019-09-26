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Птицы выклевывают семена газонной травы

Как спасти городские газоны

  1. Газоны нашей мечты

    Владимир вступает в отопительный сезон, и коммунальщики устраняют огрехи, оставшиеся после работ. Закапывают ямы, которые сверху посыпают плодородным грунтом, где присутствуют семена газонной травы. По замыслу озеленителей, в этом грунте прорастет трава, и мы получим красивый зеленый газон. Что-то вроде вот такого.  На фото вы видите газон в парке города Краснодара:

    Такой крепкий и зеленый газон надежно защищает грунт от размывания, оставляя наши улицы чистыми.

  2. А что же на практике

    Однако такая красота — это теория. В нашем городе нередко  мы получаем вот такое:

    Такой бурьян вырос на проспекте Строителей этим летом на месте привезенного грунта, в котором были семена газонной травы.

  3. Почему появляются газоны с бурьяном

    Почему же так происходит? Продемонстрируем на наглядном примере. Буквально на днях коммунальные службы города привезли новый грунт и аккуратно его разровняли на проспекте Строителей. И вот такую картину уже сегодня наблюдают жители города:

    Птицы активно выклевывают семена. А при отсутствии семян других трав первыми растениями, которые появятся на такой почве, будут рудеральные растения – то есть растения первой волны. Короче говоря, бурьян, состоящий из крапивы, лопухов, полыни и прочей дикой растительности. Что мы в итоге и получаем на улицах города.

    Вопрос эстетики и грязи на поребриках и вдоль дороги мы в этот раз опустим, хотя, конечно же, в современном городе этого быть не должно.

  4. Какой выход

    Грунт с семенами нужно укрывать нетканым укрывным материалом, как, например, это делают в Воронеже.

    В воронежском Центральном парке культуры и отдыха знают, как правильно использовать грунт с семенами травы

    Только тогда есть надежда, что семена травы смогут прорасти и вместо них не взойдет бурьян. Ну и, конечно, за процессом нужно следить. Иначе это деньги на ветер, а нас так и будет окружать бурьян и выносимый на тротуары и дороги грунт, который после дождя будет превращать наши улицы в грязь. А жить в грязи совершенно не хочется.

    Виктор Волчек

    Фото автора
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