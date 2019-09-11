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Психолог: запрет на мобильники в школе остановит прогресс

Лучше научиться правильно использовать

Эти адские гаджеты! Взрослые уже открыто призывают запретить или ограничить в школе использование мобильных телефонов. Роспотребназор вместе с чиновниками от образования и медиками даже выпустили свои рекомендации на этот счет. Однако средства электронной коммуникации уже прочно вошли в нашу жизнь.  Психолог Наталия Фельдман подчеркивает, что гаджеты не меряют категориями добра и зла. Это всего лишь инструмент, который, кстати, может  быть весьма полезным в образовательном процессе.  Все дело — в правильном использовании.

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: detkino.ru

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