Пропавшего молодого мужчину ищут четвертые сутки

Четвертые сутки во Владимире ищут 26-летнего местного жителя. Никакой информации о Дмитрии Елисееве нет с 23 сентября. В этот день молодой человек ушел из дома и не вернулся. Посты о пропавшем без вести молодом человеке распространились в социальных сетях, но пока никакой информации нет. К поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 182 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза зелёные. Был одет в красную толстовку, чёрную жилетку, синие джинсы, чёрные ботинки, серую шапку и красно-жёлтый клетчатый шарф.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-920-936-38-30. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Между тем по-прежнему немало жителей Владимирской области теряются в лесах. Ранее «Призыв» рассказывал, что нужно делать, чтобы не довести поход за грибами до трагической развязки.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»