Прокуроры нашли в магазинах сомнительное мясо

В магазинах Петушинского района торговали фаршем и котлетами сомнительного качества. К такому выводу пришли прокуроры по результатам проведенной проверки. В частности, сотрудники надзорного ведомства наведались к местным предпринимателям ИП Ревва Н.В., ИП Ахиев Н.В., ИП Клевцова О.А., ИП Алексеев Р.Н. и ИП Овсянникова О.А. Оказалось, что в их магазинах продавались фарш, котлеты и прочие мясные субпродукты без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Маркировка также отсутствовала.

Нарушителям выписали штрафы на общую сумму 15 тысяч рублей.

— Мясная продукция без документов снята с реализации, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что крупные сетевые магазины Владимира продают молочку с нарушениями. Эксперты регионального управления Роспотребнадзора обошли десятки магазинов, ко всем продавцам есть замечания.

Ольга Ефремова

Фото: erm-news.rbsmi.ru