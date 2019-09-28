Прокудин-Горский делал снимки под размер Инстаграма

27 сентября исполнилось 75 лет со дня кончины Сергея Михайловича Прокудина-Горского – основоположника цветной фотографии в России и автора «Коллекции достопримечательностей Российской империи».

Вечный слушатель

Потомственный дворянин Сергей Михайлович Прокудин-Горский появился на свет 18 августа 1863 года в родовом имении Фуникова Гора в Покровском уезде Владимирской губернии (ныне – Киржачский район). Одарённый юноша долго не мог найти своё призвание – учился и на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета, и в Императорской военно-медицинской академии, и в Императорской академии художеств, однако везде был вольным слушателем и диплома не получил. А ведь среди его учителей были даже такие светила, как Дмитрий Менделеев.

Впрочем, химическая наука заинтересовала Прокудина-Горского всерьёз. Тем более что знание химии в те времена было просто необходимым для его главного увлечения – фотографии.

В 1902 году Сергей Михайлович уехал в Германию обучаться фотоискусству. И в этом же году его наставник — профессор А. Мите – создал камеру для цветной съёмки и проектор для просмотра диапозитивов. О цветной печати фотографий речи тогда ещё не шло – любоваться цветными снимками можно было лишь с помощью «волшебного фонаря». Прокудина-Горского очень заинтересовала сама возможность цветной фотографии. И, нужно сказать, он превзошёл своего учителя.

Цветное открытие «открыло» все двери

Пригодились как раз познания в химии. Взяв за основу метод профессора Мите, Прокудин-Горский запатентовал собственную наработку. Созданная им фотоэмульсия была более светочувствительной и захватывала больший цветовой спектр, чем зарубежные аналоги. Для получения цветной фотографии в те времена приходилось поочерёдно снимать на стеклянную фотопластину один и тот же кадр трижды. Через разные фильтры – красный, зелёный и синий. Такие же фильтры стояли и в проекторе диапозитивов: три изображения совмещались в одно цветное.

Прокудин-Горский удостоился даже аудиенции у царской семьи – конечно, с показом цветных диапозитивов из первых экспедиций фотографа. Семейство монарха осталось очень довольно увиденным, а сам изобретатель получил от государя своеобразный охранный лист. Оказывается, и на заре фотографии были бюрократы и крючкотворы, которые разрешали съёмку на некоторых объектах только после подписания кучи бумаг. А у Прокудина-Горского теперь был документ от самого царя: пускать везде.

Как черный купол стал золотым

Конечно, фотограф не обделил вниманием и родную Владимирскую губернию. Сохранились снимки Александрова, Суздаля, Владимира. Как пейзажные, так и интерьерные – большей частью в церквях. Совершенно очевидно, из всех владимирских достопримечательностей Сергею Михайловичу больше всего нравился Дмитриевский собор. Сто лет назад его купол был окрашен в чёрный цвет и усыпан звёздами. Сегодня купол собора сияет золотом. Почему это произошло?

В чёрный цвет обычно окрашивают купола монастырских храмов. Это цвет аскезы и посвящения своей жизни богу. Святой великомученик Дмитрий Солунский, в честь которого освящён храм, жил в третьем веке, посвятил свою жизнь распространению христианства, за что и был казнён. Чёрный цвет для купола вполне подходит. Но на нём почему-то появились звёзды, которые обычно усыпают купола храмов, освящённых в честь Богородицы. Эти звёзды символизируют Вифлеемскую звезду, а купол окрашивают в синий цвет. Мы, конечно, помним Богородице-Рождественский собор в Суздале.

Вообще, человек, знакомый с канонами храмового строительства, может очень многое узнать о церкви, даже не приближаясь к ней. Вероятно, для того, чтобы Дмитриевский собор не вызывал разночтений, его и увенчали золочёным куполом. Это символ небесной славы.

А ещё у восточной стороны собора во времена Прокудина-Горского была небольшая звонница, в которой была устроена печь, отапливающая храм в зимнее время. Её построил владимирский купец, потомственный почётный гражданин города и староста собора Вакх Назарович Муравкин.

Дивные виды на все времена

Ну а для фотографии Успенского собора Прокудин-Горский выбрал ту самую точку, откуда сегодня любят снимать храм и здание Палат не только туристы, но и сами владимирцы. Конечно, сто лет назад никакой площадки обозрения там не было, но вид на Клязьму и белокаменные владимирские храмы и в те времена открывался дивный.

И да, фотографии у основоположника российской цветной фотографии получались квадратными – задолго до эры Инстаграма.

Олег Беспалов

Фото автора и С.М. Прокудина-Горского