Пройди тест! Узнай больше о первом храме Суздаля

В какой большой праздник был освящен новый храм?

Створки ворот украшены картинами главных событий из жизни Христа и Богородицы, а также ликами святых, соименных владимирским князьям

Это главные ворота храма, которыми пользовались только члены княжеской семьи, царствующие особы и высшее духовенство

Ворота выполнены в технике «огненного золочения», принесённой на Русь из Византии

С какой целью суздальский храм был удлинен в восточном направлении, что увеличивало его площадь?

Собор должен был вмещать всех жителей города от мала до велика

В основании стен в соборе и его притворах были устроены ниши для гробниц членов княжеского дома и епископов

Для размещения огромных хоров (балконов внутри церкви), рассчитанных не только на княжескую семью и ее приближенных, но на и всю городскую знать