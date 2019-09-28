Производителям предлагают жаловаться на ритейлеров в бизнес-центр

Владимирским производителям предлагают прорываться в торговые сети через бизнес-центр, который откроется в здании администрации Владимирской области. Он займет площади выставки промышленного потенциала. Сейчас от нее осталась только вывеска, все экспонаты раздали производителям. Теперь в этих стенах ждут предпринимателей средней руки лично. Обещают выделить отдельного сотрудника для приема жалоб на ритейлеров.

Тимур Рамазанов, директор департамента предпринимательства

К концу этого года мы открываем центр «Мой бизнес». Это дом предпринимателей, который будет находиться в «Белом доме», на первом этаже.

Вход — со стороны фонтана. Все вопросы, которые будут возникать у бизнеса, мы планируем решать регулярно, в режиме онлайн.

Я думаю, взаимодействие будет налажено со всеми ритейлерами и ассоциацией.

Производителей ждут в «Белом доме» с черного входа.

Сетевики охотно встречают по большей части только крупных производителей региона. Их доля присутствия на прилавках выше 65%. А вот фермерам с небольшим, но хорошим урожаем до них не достучаться. Ранее «Призыв» сообщал, что ритейлеров не устраивают объемы производимой продукции и упаковка.



Новая структура может посодействовать и навести мосты между сетевиками и производителями. Владимирцы же проголосуют за «своих» рублем. После акции «Покупай владимирское» и областных агрокультурных ярмарок, проводимых с размахом во Владимире, жители привыкли выбирать и покупать местную продукцию.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»