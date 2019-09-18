Продавцы палёного алкоголя не дают жить соседям

На жительницу Владимира, незаконно торгующую алкоголем в своей квартире, возбудили уголовное дело. Жильцы дома на проспекте Строителей надеются, что после этого её «бизнес» прикроют. На своих предприимчивых соседей люди жалуются много лет. К пятиэтажной панельке с самого раннего утра идут страждущие. Подъезд для них стал пристанищем, где всегда нальют, даже на 10 рублей.

— Наши соседи больше двадцати лет торгуют привозным подпольным алкоголем. Прямо на пороге своей квартиры. Алкаши к ним стекаются со всего района. Приходят и закупают этот спирт. Они тут же и ночуют. Весь подъезд проспиртован. Пьяницы постоянно стреляют здесь деньги у прохожих, воруют решетки у подъездов. Сидят здесь, грубят, грозят. Это ужасно! Весь первый подъезд живёт в страхе за свою жизнь. Их стараются гонять от подъезда, но они всё равно шайками ходят постоянно. На детской площадке сидят. После себя мусор оставляют, пустые бутылки. И наши дети воспитываются в таком окружении. А подростки видят, что тем людям, кто делает беззаконие, им ничего не бывает. Все в округе знают об этой квартире, — уверяет житель дома Николай.

Наплыв гостей в «нехорошую» квартиру случается в праздники, когда во Владимире продажа алкоголя в магазинах запрещена. С жалобой на торговцев палёным алкоголем люди обращались к омбудсмену по правам человека, в прокуратуру, полицию, даже писали в приёмную президента.

Сотрудники полиции приезжали, делали контрольные закупки, фиксировали незаконную продажу, рассказывают очевидцы. Жидкость даже брали на экспертизу. Результаты исследования показали, что продаваемый спирт может быть техническим. То есть покупатели рискуют здоровьем и жизнью.

Но «паленку» как продавали, так и продают.

В пресс-службе УМВД России по Владимирской области «Призыву» пояснили, что действительно последние два года городское управление регулярно получало обращения от граждан о незаконной продаже алкогольной продукции в одном из домов на проспекте Строителей. В ходе проверок информация подтвердилась.

Полицейские установили личности двух правонарушительниц. Ещё в 2018 году женщины были привлечены к административной ответственности за совершение правонарушения по статье о «незаконной розничной продаже алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам». Участковые безуспешно пытались наставить их на путь истинный. Профилактические беседы не помогли.

— Им было разъяснено, что за неоднократное совершение указанного правонарушения законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность. В дальнейшем, в ходе ежедневной служебной деятельности сотрудниками полиции были выявлены повторные факты повторной продажи алкогольной продукции одно из фигуранток. В отношении подозреваемой отделом дознания УМВД по городу Владимиру было возбуждено два уголовных дела по признакам преступления статьи 171.4 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», — сообщили «Призыву» сотрудники полиции.

Сейчас оба уголовных дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал «Призыв», «паленку» жителям Владимира продают как в магазинах, так и в кафе. За 7 месяцев этого года изъято более 640 литров контрафактной алкогольной продукции.

Татьяна Данилова

Фото: riakalm.ru