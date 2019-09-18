18+

Продавать спиртное в кафе в жилых домах запретят

Госдума рассмотрит законопроект о запрете «наливаек»

«Наливайки» в жилых домах могут исчезнуть. Сегодня профильный комитет Госдумы России одобрил законопроект по ограничению продажи спиртного в кафе и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Для владимирских поборников здорового образа жизни, да и просто людей, уставших от бедлама, творящегося у ночных питейных заведений, решение депутатов — бальзам на душу. Но эффективность закона, если его примут, будет зависеть не от федерации, а от решимости местных властей. Полномочия на запрет «наливаек» центр отдаёт регионам.

Определим понятия. Неблагородную, но прибыльную миссию приобщения людей к «зелёному змию» выполняют магазины и заведения общепита: кафе, бары, бистро и т.п. С первыми понятно. Крепкими напитками они торгуют по времени — с 9 утра до 9 вечера. Раздражает их многочисленность. Только во Владимире сетевых магазинов «Бристоль», «Красное и белое», «Эльдорадо», «ВинТрест», «Ароматный мир» и других наберётся близко к сотне. Плюс невероятное количество пивных. Плюс обычная розница — от подвальчиков до гипермаркетов.

По данным Росалкогольрегулирования, в первом полугодии 2019 г. во Владимирской области реализовано 5 миллионов 893 тысячи 52 литра крепкого алкоголя.

Вся эта широкая сеть продажи горячительного сворачивает под занавес дня. Эстафету перехватывают заведения общепита. К тем, кто традиционно подпадают под это понятие, вопросов нет: нахождение в кафе или ресторане предполагает культуру пития, наличие их обусловлено историей, привычками и желанием людей отдохнуть и повеселиться — это нормально. Хуже со злачными местами, которые, маскируясь под мини-бары, являются, по сути, теми же магазинами. Разве что с более высокими ценами: ночь же, конкурентов нет, спрос — большой. У этих торговых точек и разыгрываются чаще всего шумные сцены с пьяным гвалтом и мордобитием, лунными дискотеками и зычными рыками рвотных позывов.

Частая картина рядом с круглосуточными магазинами. Фото photocentra.ru

 — У нас на улице 9 января (это недалеко от СИЗО – Авт.) — магазин. Работает с вечера до утра, пока «нормальные» магазины водкой не торгуют, — рассказывает местный житель. — Там вечно пьянки-гулянки, иногда всю ночь. Орут, дерутся, бутылки бьют — уснуть невозможно. А в День знаний или в День любви, семьи и верности этот лабаз плакат вывешивает: «Торгуем круглосуточно».   

В 2017 году местные власти лишились возможности регулировать время продажи алкоголя в общепите. С тех пор расцвели «наливайки».

Такие «хитрые» магазины, прикрывающиеся общепитовскими лицензиями, имеются во всех частях областного центра: на проспекте Ленина, в Добром, в Загородном, на улице Тракторной… Часть их — в жилых домах. Часть — нет. Законопроект, предложенный сейчас Госдуме для первого чтения, касается первых. Понятно, что от них, прежде всего, страдают обычные горожане. Но и те, что работают в отдельно стоящих зданиях, тоже порядок не укрепляют. Ну, может, шуму от них меньше — из-за некоторого расстояния до жилых домов. Но торгуют так же бойко, и проверить — кому они сбывают алкоголь, какого качества — крайне трудно.

Владимирские подростки идут на правонарушения, как правило, в нетрезвом виде. Фото images.aif.ru

 — Я являюсь заместителем председателя городской комиссии по делам несовершеннолетних, — говорит Лариса Пышонина, зам. председателя Совета народных депутатов г. Владимира. — И мы постоянно сталкиваемся с тем, что подростки совершают правонарушения в нетрезвом виде. Как правило, если речь идёт о кражах из супермаркетов, хулиганстве — значит, ребёнок был пьян. Мальчишки по 11-12 лет уже состоят на учёте у врача-нарколога! А где они берут спиртное? Значит, кто-то им продаёт!

На областном уровне за запрет алкобаров в жилых домах последовательно выступает депутат Законодательного Собрания Анна Кочеляева. «Люди постоянно жалуются на безобразия, творящиеся из-за соседства с ночными заведениями, — сообщила она. — Поправки к федеральному законодательству необходимы. И я рада, что коллеги из Госдумы нас услышали». В Государственную Думу, сообщает информационное агентство ТАСС, поступили обращения от более чем сорока органов государственной власти субъектов РФ. Там сообщается о «существенном ухудшении общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в области алкогольного рынка в организациях общественного питания».

Новый законопроект предполагает запрет продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. метров.

 Любые поправки, связанные с регламентацией алкогольного рынка, приведением его в порядок, идут тяжело. Понятно, почему. Там крутятся огромные деньги. О масштабах можно судить хотя бы по одному, не самому крупному, району Владимирской области.

Глава Собинского района Александр Разов. Фото risk.ru

— Не поленился, запросил сведения в департаменте предпринимательства – сколько в 2018 году на территории нашего района закуплено крепкого алкоголя, — дал информацию «Призыву» глава администрации Собинского района Александр Разов. — Оказалось, на 1,5 миллиарда рублей! Это без пива. Это столько, сколько вложено за год во всю социальную сферу!

Но, в принципе, бороться с алкобарами можно и сейчас. Пусть минимальные ограничения для этих заведений, но существуют. «Для любых кафе, бистро, закусочных в жилых домах есть обязательные требования. Например, необходимо оборудовать дополнительный туалет и раковину для мытья рук для посетителей (помимо тех, которыми пользуется персонал), — сообщила «Призыву» руководитель проекта «Защита потребителя» ВРО Молодежного союза юристов Татьяна Кузьмина. — Регламентируется и процесс продажи алкоголя. Оказывая услуги общепита, продавец должен обязательно откупорить бутылку до передачи потребителю».

Татьяна Кузьмина, руководитель проекта «Защита потребителя» ВРО Молодежного союза юристов

Признаемся, сотрудники «Призыва» доселе ни разу не заходили в местные круглосуточные алкобары. Но для чистоты эксперимента это сделали. Спуск в подвальчик на конечной остановке в Загородном дал прогнозируемый результат. С дополнительным туалетом там туго, равно как и с раковиной, а чекушки и поллитровки, конечно, никто и не думает вскрывать при продаже во избежание конфликтов с покупателями. Если бы вглубь этого торгового заведения, впрочем, как и любого другого из разряда аналогичных, сунулись бы проверяющие, вряд ли бы они ушли без составленного протокола. Но это, повторимся, при желании.

Горячая линия проекта «Защита потребителя» ВРО Молодежного союза юристов + 7 920 920 25 15.

Законопроект, который в ближайшее время рассмотрит Госдумой, также рассчитан на активность местных властей. Предполагается, что он наделит регионы правом вводить ограничения на реализацию алкоголя при оказании услуг общепита в многоквартирных домах. Вплоть до полного запрета. Как быстро это произойдёт и насколько ответственно областные власти подойдут к реализации закона — вопрос. Поэтому пока логично рассчитывать на свои силы, а также на помощь местных депутатов и общественников. Они помогут хотя бы составить жалобы в Роспотребнадзор и полицию. В первом случае — если соседство с «шинком» ведёт к нарушению гигиенических норм. Во втором — когда нарушается общественный порядок. Понимаю, что порой от этого толку нет. Но и под лежачий камень вода не течёт.

Вообще, в любом случае, неравнодушие самих людей — лучший мотиватор для властей пошевелиться. В прошлом году, например, какие-то гаврики умудрились открыть магазинчик по продаже пива в… здании детского сада в посёлке МЮД Суздальского района. Негодование местных жителей заставило-таки включить административные рычаги, и заведение быстренько слиняло.

 Николай Лившиц

Главное фото: business-vector.info 

Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение