Продавать спиртное в кафе в жилых домах запретят

«Наливайки» в жилых домах могут исчезнуть. Сегодня профильный комитет Госдумы России одобрил законопроект по ограничению продажи спиртного в кафе и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Для владимирских поборников здорового образа жизни, да и просто людей, уставших от бедлама, творящегося у ночных питейных заведений, решение депутатов — бальзам на душу. Но эффективность закона, если его примут, будет зависеть не от федерации, а от решимости местных властей. Полномочия на запрет «наливаек» центр отдаёт регионам.

Определим понятия. Неблагородную, но прибыльную миссию приобщения людей к «зелёному змию» выполняют магазины и заведения общепита: кафе, бары, бистро и т.п. С первыми понятно. Крепкими напитками они торгуют по времени — с 9 утра до 9 вечера. Раздражает их многочисленность. Только во Владимире сетевых магазинов «Бристоль», «Красное и белое», «Эльдорадо», «ВинТрест», «Ароматный мир» и других наберётся близко к сотне. Плюс невероятное количество пивных. Плюс обычная розница — от подвальчиков до гипермаркетов.

По данным Росалкогольрегулирования, в первом полугодии 2019 г. во Владимирской области реализовано 5 миллионов 893 тысячи 52 литра крепкого алкоголя.

Вся эта широкая сеть продажи горячительного сворачивает под занавес дня. Эстафету перехватывают заведения общепита. К тем, кто традиционно подпадают под это понятие, вопросов нет: нахождение в кафе или ресторане предполагает культуру пития, наличие их обусловлено историей, привычками и желанием людей отдохнуть и повеселиться — это нормально. Хуже со злачными местами, которые, маскируясь под мини-бары, являются, по сути, теми же магазинами. Разве что с более высокими ценами: ночь же, конкурентов нет, спрос — большой. У этих торговых точек и разыгрываются чаще всего шумные сцены с пьяным гвалтом и мордобитием, лунными дискотеками и зычными рыками рвотных позывов.

— У нас на улице 9 января (это недалеко от СИЗО – Авт.) — магазин. Работает с вечера до утра, пока «нормальные» магазины водкой не торгуют, — рассказывает местный житель. — Там вечно пьянки-гулянки, иногда всю ночь. Орут, дерутся, бутылки бьют — уснуть невозможно. А в День знаний или в День любви, семьи и верности этот лабаз плакат вывешивает: «Торгуем круглосуточно».

В 2017 году местные власти лишились возможности регулировать время продажи алкоголя в общепите. С тех пор расцвели «наливайки».

Такие «хитрые» магазины, прикрывающиеся общепитовскими лицензиями, имеются во всех частях областного центра: на проспекте Ленина, в Добром, в Загородном, на улице Тракторной… Часть их — в жилых домах. Часть — нет. Законопроект, предложенный сейчас Госдуме для первого чтения, касается первых. Понятно, что от них, прежде всего, страдают обычные горожане. Но и те, что работают в отдельно стоящих зданиях, тоже порядок не укрепляют. Ну, может, шуму от них меньше — из-за некоторого расстояния до жилых домов. Но торгуют так же бойко, и проверить — кому они сбывают алкоголь, какого качества — крайне трудно.

— Я являюсь заместителем председателя городской комиссии по делам несовершеннолетних, — говорит Лариса Пышонина, зам. председателя Совета народных депутатов г. Владимира. — И мы постоянно сталкиваемся с тем, что подростки совершают правонарушения в нетрезвом виде. Как правило, если речь идёт о кражах из супермаркетов, хулиганстве — значит, ребёнок был пьян. Мальчишки по 11-12 лет уже состоят на учёте у врача-нарколога! А где они берут спиртное? Значит, кто-то им продаёт!

На областном уровне за запрет алкобаров в жилых домах последовательно выступает депутат Законодательного Собрания Анна Кочеляева. «Люди постоянно жалуются на безобразия, творящиеся из-за соседства с ночными заведениями, — сообщила она. — Поправки к федеральному законодательству необходимы. И я рада, что коллеги из Госдумы нас услышали». В Государственную Думу, сообщает информационное агентство ТАСС, поступили обращения от более чем сорока органов государственной власти субъектов РФ. Там сообщается о «существенном ухудшении общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в области алкогольного рынка в организациях общественного питания».

Новый законопроект предполагает запрет продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. метров.

Любые поправки, связанные с регламентацией алкогольного рынка, приведением его в порядок, идут тяжело. Понятно, почему. Там крутятся огромные деньги. О масштабах можно судить хотя бы по одному, не самому крупному, району Владимирской области.

— Не поленился, запросил сведения в департаменте предпринимательства – сколько в 2018 году на территории нашего района закуплено крепкого алкоголя, — дал информацию «Призыву» глава администрации Собинского района Александр Разов. — Оказалось, на 1,5 миллиарда рублей! Это без пива. Это столько, сколько вложено за год во всю социальную сферу!

Но, в принципе, бороться с алкобарами можно и сейчас. Пусть минимальные ограничения для этих заведений, но существуют. «Для любых кафе, бистро, закусочных в жилых домах есть обязательные требования. Например, необходимо оборудовать дополнительный туалет и раковину для мытья рук для посетителей (помимо тех, которыми пользуется персонал), — сообщила «Призыву» руководитель проекта «Защита потребителя» ВРО Молодежного союза юристов Татьяна Кузьмина. — Регламентируется и процесс продажи алкоголя. Оказывая услуги общепита, продавец должен обязательно откупорить бутылку до передачи потребителю».

Признаемся, сотрудники «Призыва» доселе ни разу не заходили в местные круглосуточные алкобары. Но для чистоты эксперимента это сделали. Спуск в подвальчик на конечной остановке в Загородном дал прогнозируемый результат. С дополнительным туалетом там туго, равно как и с раковиной, а чекушки и поллитровки, конечно, никто и не думает вскрывать при продаже во избежание конфликтов с покупателями. Если бы вглубь этого торгового заведения, впрочем, как и любого другого из разряда аналогичных, сунулись бы проверяющие, вряд ли бы они ушли без составленного протокола. Но это, повторимся, при желании.

Горячая линия проекта «Защита потребителя» ВРО Молодежного союза юристов + 7 920 920 25 15.

Законопроект, который в ближайшее время рассмотрит Госдумой, также рассчитан на активность местных властей. Предполагается, что он наделит регионы правом вводить ограничения на реализацию алкоголя при оказании услуг общепита в многоквартирных домах. Вплоть до полного запрета. Как быстро это произойдёт и насколько ответственно областные власти подойдут к реализации закона — вопрос. Поэтому пока логично рассчитывать на свои силы, а также на помощь местных депутатов и общественников. Они помогут хотя бы составить жалобы в Роспотребнадзор и полицию. В первом случае — если соседство с «шинком» ведёт к нарушению гигиенических норм. Во втором — когда нарушается общественный порядок. Понимаю, что порой от этого толку нет. Но и под лежачий камень вода не течёт.

Вообще, в любом случае, неравнодушие самих людей — лучший мотиватор для властей пошевелиться. В прошлом году, например, какие-то гаврики умудрились открыть магазинчик по продаже пива в… здании детского сада в посёлке МЮД Суздальского района. Негодование местных жителей заставило-таки включить административные рычаги, и заведение быстренько слиняло.

Николай Лившиц

Главное фото: business-vector.info