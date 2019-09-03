Пробуждение претендует на звание деревни с самым смешным названием

Одна из деревень Муромского района претендует на звание населённого пункта с самым смешным названием. Пробуждение попало в первый из 10 раундов голосования. Чтобы вырваться вперед, деревне очень нужна поддержка жителей Владимирской области. Конкуренты у населенного пункта весьма серьезные: Иноземная Духовка, Большие Хомяки, Добрые Пчелы. И это лишь малая часть веселых названий российских сел и деревень.

Конкурс организует популярный сервис путешествий.

Он проходит в три этапа. Для начала экспертный совет и пользователи сервиса собрали более 100 весёлых названий из всех регионов России. Затем выбранную сотню разбили на 10 групп по 10 населенных пунктов. При формировании групп учитывался территориальный фактор. Почти во всех случаях регионы граничат друг с другом.

Третий этап — финальный. В решающем голосовании примут участие 10 населенных пунктов, победивших на втором этапе. Победитель получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». В прошлом году в конкурсе победила деревня Чуваки из Пермского края.

Голосование продлится до 7 сентября.

Поддержать деревню Пробуждение Владимирской области можно здесь. Ранее «Призыв» писал о конкурсе «Самая красивая деревня». Онлайн-голосование завершено. В каждой номинации определены свои лидеры.

Ольга Ефремова

Фото: rus-kolorit.ru