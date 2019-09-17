«Призыву» исполнилось 100 и 2 года

-
Смотреть - не пересмотреть
«Призыв» — новатор во владимирском информационном пространстве Итернета. Он – и на сайте, и в соцсетях, и на видеохостингах. С 1 сентября 2017 года «Призыв» стал полностью работать в глобальной сети. Тогда известнейшему бренду Владимирской области было 100 лет. Сейчас — 100 и 2 года. Огромное число пользователей смотрят его видеопродукты – стримы, видео, тематические программы. Каждый месяц эти материалы «Призыва» собирают более 1 миллиона 500 тысяч просмотров! «Призыв» — первый, кто ввёл стримы (прямые включения с места событий) в виртуальную жизнь Владимирской области.
-
Автора!
Авторские программы – конёк «Призыва». Телеканалы сосредоточились на новостях, мы же считаем, что журналисты должны и могут реализовать себя творчески в разных направлениях, а Владимирская область, её люди – неисчерпаемый источник для авторских передач. Десятки тысяч жителей региона смотрят каждый выпуск программ «Наши люди», «Точка на карте», «Бредешок», «Кофе ТВ» и другие. Герои этих программ – наши земляки, любящие свою область люди, очень светлые, творческие, неравнодушные. Общение с ними даёт позитивный заряд всем зрителям.
-
Первые на "YouTube" и в соцсетях
Все видеопродукты «Призыва» можно найти на «YouTube». Сегодня подписчиков «Призыва» в этом видеохостинге – почти 19 тысяч. Это больше, чем у всех телекомпаний Владимирской области, включая государственный канал. Внушительные группы «Призыва» и в социальных сетях. В «ВК» число участников наших групп — более 12 тысяч, в «Одноклассниках» — почти 16 тысяч, в «Фейсбуке» на аккаунты, через которые распространяются материалы «Призыва», подписаны 5 тысяч человек, включающие в себя творческую, политическую, финансовую элиту Владимирской области. Кроме того, «Призыв» представлен в «Твиттере» и «Инстаграме».
-
Статусный ресурс
«Призыв» — самый статусный информационный ресурс Владимирской области. Он постоянно действует уже 102 года. Появился на свет в далёком 1917-ом. Причём ещё до Октябрьской революции. Но взглядов был крайне «левых». За месяц до переворота напечатал статью Ленина «Кризис назрел» (больше века прошло, а звучит свежо!). Сам автор тогда находился в Финляндии, так что можно сказать, что «Призыв» публиковал и зарубежных корреспондентов.
-
Без перерыва на обед
Уже с 1920 года газета «Призыв» выходила шесть раз в неделю. Из неё жители области узнавали новости обо всём происходящем во Владимирском крае. Тираж «Призыва» доходил до 100 тысяч экземпляров. Сейчас эстафету печатного издания перехватил интернет-портал Prizyv.ru. Он работает в постоянном режиме, и только на сайте его материалы читают свыше 110 тысяч пользователей в месяц.
-
Больше экватора
30 тысяч номеров газеты «Призыв» вышло за всё время её работы. Общий тираж по приблизительным подсчётам, превысил 1,5 миллиарда экземпляров! Сложенные вместе, они бы составили расстояние большее, чем земной экватор! В виртуальном мире «Призыв» пока отметился 85 тысячами материалов на сайте и около 100 тысячью материалов и ссылок — в социальных сетях. Время позволяет повторить показатели старого формата «Призыва». Это будет сделано к 2040 году.
-
Наши люди
Сейчас коллектив «Призыва» — это почти 20 человек, представляющих самые разные службы. Это очень интересные и разносторонние люди. Есть, например, мастер спорта по маунтинбайку – соревнованиях на горных велосипедах. Впрочем, большинство всё же проявляет себя в сферах, более близких журналистскому творчеству. Подсчитано, что за время существования «Призыва» в его редакции работали около 20 маститых литераторов. Самый известные – писатели Евгений Осетров и Сергей Ларин.
-
Домашние питомцы
О пристрастиях. Нынешних сотрудников «Призыва» объединяет одно увлечение – почти у всех дома живут собаки. У редактора Елены Пляскиной – лабрадор, у обозревателя Анны Тумановской – хаски, у системного администратора Павла Романова – кавказская овчарка (живёт в вольере). У главного редактора Николая Лившица – дворняжка, но он клянётся, что её мама была чистокровной таксой.
Обсуждение