«Призыву» исполнилось 100 и 2 года

Все видеопродукты «Призыва» можно найти на «YouTube». Сегодня подписчиков «Призыва» в этом видеохостинге – почти 19 тысяч. Это больше, чем у всех телекомпаний Владимирской области, включая государственный канал. Внушительные группы «Призыва» и в социальных сетях. В «ВК» число участников наших групп — более 12 тысяч, в «Одноклассниках» — почти 16 тысяч, в «Фейсбуке» на аккаунты, через которые распространяются материалы «Призыва», подписаны 5 тысяч человек, включающие в себя творческую, политическую, финансовую элиту Владимирской области. Кроме того, «Призыв» представлен в «Твиттере» и «Инстаграме».