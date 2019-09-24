Прививку от гриппа сделали 45 тысяч человек

Более 45 тысяч жителей Владимирской области сделали прививку от гриппа. Всего же планируется вакцинировать порядка 630 тысяч человек. В облздраве заверяют, что вакцинопрофилактика не позволит распространиться инфекции, а также предотвратит развитие тяжелых осложнений, в том числе летальные случаи. Помимо поликлиник по месту жительства, привиться можно в мобильных прививочных пунктах. Так, во Владимире он работает у торгового центра «Глобус». От гриппа там привились уже более 3300 человек. Работа мобильного прививочного пункта продлится до 13 октября.

Прививочная кампания продлится до конца осени.

В регионе также проходит выездная вакцинация сотрудников предприятий, организаций и организованных детских коллективов. Бесплатной иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок подлежат дети с шестимесячного возраста, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и лица старше 60 лет.

Когда лучше всего сделать прививку и какую вакцину предлагают медики в этом сезоне владимирцам, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: svao.mos.ru