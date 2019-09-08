Приостановлен приём заявлений на отдых детей

Многофункциональные центры предоставления услуг приостановили приём заявлений на отдых детей в загородных лагерях Владимира на 2020 год. Мэрия в очередной раз изменила порядок зачисления в очередь за путевками. В нынешнем году у родителей появилось право подавать заявки в «Дружбу» и «Икар» в любое время и сразу на год вперёд. Ранее заявки подавали лично, в короткий промежуток времени, отстояв дикую очередь в управление по делам молодежи. Практика «живой» очереди реанимирована не будет, уверяют чиновники, но МФЦ возобновит запись только с нового года.

В МФЦ на Октябрьском проспекте вывесили объявление, что первый день приема заявок на детский отдых — 9 января 2020 года. Традиционно загородные лагеря Владимира проводят три смены. Очередь туда уже есть. В первых рядах те, кто не смог попасть в лагерь 2019 году.

Трудоустроенные официально родители платят 20% от стоимости путевки. В этом году сумма составила 3300 рублей.

С 9 января начнется также запись в санатории через социально-образовательный центр города Владимира. Очередь на бесплатное оздоровление ещё больше, чем за обычными путёвками. Записаться можно по телефону, а полный комплект документов потребуется ближе к весне следующего года. Большинство владимирских ребят отдыхают в санаториях Ивановской области. Причем смены есть в течение всего года. Можно попасть и на осенние каникулы.

Как сообщал «Призыв» ранее, многодетные семьи получили возможность бесплатно отдохнуть на курортах Краснодарского края.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»