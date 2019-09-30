Принципиальное противостояние «Торпедо» и «Мурома» завершилось вничью

Принципиальное противостояние двух футбольных команд, представляющих в первенстве ПФЛ Владимирскую область, завершилось вничью. Игроки «Торпедо» и «Мурома» так и не смогли отличиться в дерби. Итоговый счет матча 0:0. При этом к победе, по словам главного тренера гостей, были ближе черно-белые. И это несмотря на то, что в середине первого тайма они остались вдесятером. За фол в центре поля был удален Вадим Зубавленко.

Реализовать численное большинство футболисты с берегов Оки не смогли.

— Игра сегодня у нас не получилась. С чем это связано, будем разбираться. Мы готовились, понимали и знали, во что соперник играет, но, даже получив преимущество в одного игрока, довольно рано мы не смогли его реализовать, — пояснил на послематчевой пресс-конференции тренер ФК «Муром» Владимир Казаков. — Я считаю, что команда Владимира сегодня больше заслужила победу.

Поблагодарил за игру своих подопечных и главный тренер «Торпедо». Дмитрий Вязьмикин отметил, что черно-белым, возможно, не хватило везения в завершающей стадии атак. Было заметно, что наставник команды рассчитывал в этом матче на большее.

— Я поздравляю ребят с хорошей игрой, со множеством голевых моментов, с самоотдачей. Даже вдесятером было движение и борьба, создавались моменты, немного не хватило реализации, какого-то везения, — рассказал главный тренер «Торпедо» журналистам. — Вдесятером играть сложно. Но все равно ребята выстроили и могли даже эту игру вытащить. Молодцы, я им благодарен за эту игру, играли хорошо и первый, и второй тайм, и даже вдесятером заслуживали победы!

После ничейного результата владимирское «Торпедо» остановилось на четвертой строчке турнирной таблицы. У команды из областного центра 19 очков после 11 сыгранных туров. От лидера черно-белые отстают на 5 баллов. Недалеко находится и футбольный клуб «Муром». Команда на 8-м месте, и у нее 15 очков. При этом до начала первенства расклад ожидался несколько другой. Коллектив с берегов Оки усилился, тогда как черно-белые расстались со своими лидерами.

Ранее «Призыв» сообщал, что в новом сезоне руководство владимирского «Торпедо» делает ставку на молодых игроков. Мечтает превратить черно-белых в подобие испанского клуба «Атлетик Бильбао», в составе которого играют лишь футболисты с баскскими корнями.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»