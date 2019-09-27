Пригородные электрички переходят на зимнее расписание

Пригородные электропоезда, курсирующие по Владимирской области, перейдут на зимний график. Информацию об этом разместила «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». Так, с 5 октября по выходным дням отменяются поезда № 6408 и 6409 сообщением Владимир – Ковров и Ковров – Владимир. С 9 ноября по субботам отменяются поезда № 6420 и 6419 сообщением Владимир – Ковров и Ковров – Владимир. С 18 ноября по рабочим дням отменяются поезда № 6410 и 6411 сообщением Владимир – Ковров и Ковров – Владимир.

Изменения произойдут с октября.

Сообщается также, что расписание некоторых пригородных поездов на владимирском направлении изменяется по техническим причинам. Так, поезд № 6410 сообщением Владимир – Ковров будет отправляться в 12.06 и прибывать на конечную станцию в 13.48.

— При планировании поездки на электричке, пожалуйста, сверьте актуальное расписание на нашем сайте, — уточняется на сайте пассажирской компании.

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Ольга Ефремова

Фото: rail-club.ru