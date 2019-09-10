Предпринимательницу из Владимира оштрафовали за Барбоскиных

Владимирская предпринимательница незаконно продавала игрушку с портретами героев популярного мультсериала «Барбоскины». Персонажи были изображены на интерактивном телефоне, купить который можно было в одном из торговых центров Владимира за 470 рублей. Обладатель исключительных авторских прав «Студия анимационного кино «Мельница», узнав о нарушении, обратилась с иском в суд. Истец потребовал взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на 8 товарных знаков в размере 10 тысяч рублей за каждый, за нарушение авторских прав на произведения изобразительного искусства — рисунки «Малыш», «Роза», «Лиза», «Папа», «Мама», «Дружок» и «Гена» — по 10 тысяч за каждое, а также расходы на приобретение контрафактного товара, почтовые расходы и уплаченную госпошлину.

«Дело Барбоскиных» будет иметь продолжение. Предпринимательница хочет доказать свою правоту в более высоких инстанциях.

Предпринимательница попыталась оправдаться, указав, что истцом не предоставлено данных, позволяющих идентифицировать товарные знаки. Также женщина просила учесть, что нарушение было однократным и незначительным. Кроме того, товар был приобретен у крупного оптового продавца, а значит, вина в возможном нарушении имеется и у других лиц.

Однако районный суд встал на сторону студии анимационного кино. В пользу правообладателя с ответчика взыскано за нарушение исключительных прав на товарные знаки 10 тысяч рублей, на 7 изображений Барбоскиных – 70 тысяч рублей, а также расходы по уплате госпошлины в сумме 400 рублей и судебные издержки 518 рублей. С решением районного суда предпринимательница не согласна. Она подала апелляцию. Её рассмотрит Владимирский областной суд.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире изъяли поддельные «Adidas», «Reebok» и «Nike» — всего 284 подделки.

Ольга Ефремова

Фото: hlopushka.com.ua