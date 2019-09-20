Пожар в многоквартирном доме унес две жизни

На пожаре в поселке Вяткино погибли двое: 81-летняя женщина и 51-летний мужчина. Накануне на улица Прянишникова загорелся многоквартирный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 19.49. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения.

Оказалось, что горит квартира на 4 этаже. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Жильцы пятого этажа оказались буквально заблокированы и не могли покинуть свои квартиры самостоятельно. На помощь пришли пожарные. Восьмерых жителей, среди которых четверо детей, выводили на улицу при помощи спасательных устройств.

Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

— В 20. 30 пожар был ликвидирован. Общая площадь пожара составила 12 кв. метров. На месте работали 26 человек и 9 единиц техники, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал о крупном пожаре в многоквартирном доме поселка Красное Пламя Александровского района. Без крова остались 7 квартир. Есть погибший.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимиркой области

Видео группы «Подслушано Вяткино»