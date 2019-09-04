Пострадавшую в ДТП девушку пришлось вырезать из «пятнашки»

29-летняя водитель вазовской «пятнашки» застряла в машине в результате серьезного ДТП. Крышу машины срезали сотрудники ГУ МЧС по Владимирской области. Травмы у девушки — очень серьезные. Авария произошла вчера в десятом часу вечера во Владимире, на улице Чайковского, в районе дома № 44. По предварительной информации пресс-службы отдела ГИБДД по Владимиру, 54-летний водитель «ГАЗели» резко вывернул на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с попутным автомобилем, который неожиданно начал тормозить.

Грузовая машина на скорости влетела в вазовскую «пятнашку».

В момент ДТП на улице уже стемнело, но работали фонари и дорога была сухой. Водитель «ГАЗели»мог не заметить, что впереди едущий транспорт готовился остановиться либо для поворота, либо перед запрещающим сигналом светофора.

В результате аварии пострадали трое человек. В салоне «ГАЗели» находилась двухлетняя малышка, которая была пристегнута в детском кресле. Водителю и пассажиру была оказана медпомощь на месте ДТП. У водителя «ВАЗа» диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и тупая травма живота. Девушка госпитализирована.

Как «Призыв» писал ранее, водитель «Лады-Калины» пострадала после того, как на машину свалился груз из машины «Валдай».

Анна Тумановская

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