Посол США и его жена оценили Владимир и Суздаль

Минувшие выходные Владимир и Суздаль посетили посол США в России Джон Хантсман и его супруга Мэри Кэй. Визит был неофициальным. Красоты двух городов «Золотого кольца России» высокопоставленным гостям показывала лично Светлана Мельникова. Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника показала американцам Спасо-Евфимиев монастырь, Суздальский кремль и Успенский собор. Жена политика поделилась впечатлениями в своем микроблоге, выложив фото у Золотых ворот, в Суздале и даже на вокзале Владимира.

— В уик-энд перед Днем труда (в России этот праздник не отмечают) нам представилась уникальная возможность открыть для себя жизнь за границами Москвы, путешествуя по историческому маршруту «Золотое кольцо». Повсюду нас встречали богатые традиции и культурное наследие, — написала Мэри Кэй Хантсман.

Наибольшее впечатление на жену посла произвело акапельное пение в соборе. Мэри Кэй назвала его «пленительным».

Джон Хантсман занимает свой пост с октября 2017 года. Его предшественник также побывал во Владимире. Как ранее сообщал «Призыв», Джон Теффт встретился с выпускниками обменных программ, посетил крупное предприятие и поговорил с митрополитом.

Елена Пляскина

Фото из аккаунта Мэри Кэй Хантсман в «Инстаграме»