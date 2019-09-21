Последний фельдшер уволился из ФАПа в Суходоле

Единственный фельдшер уволилась из ФАПа в селе Суходол. Анна Гарюшина отработала здесь 15 лет. Под её наблюдением были все местные жители: от новорождённых до старожилов села. Женщина навещала их дома и принимала в ФАПе. Здесь же ставила уколы, мерила давление, выписывала рецепты. Приходилось даже спасать людей. Когда у одного мужчины был инфаркт миокарда, медик до приезда «скорой» привела его в чувства. Об этом случае Анна Степановна рассказала «Призыву» в программе «Наши люди», которая вышла в апреле этого года.

Уже тогда было ясно, что помещение медпункта, в котором работает фельдшер, требует серьёзного ремонта. Оборудование приходилось накрывать простыней, чтобы оно не испортилось от штукатурки, падающей с потолка. ФАП находится в половине частного деревянного дома.

— Я начала просто травиться в помещении ФАПа. Там пыль летит без конца, с потолка, стен сыпется побелка, извёстка. Помещения не проветриваются. Я здесь себе голос посадила и лёгкие. Были проблемы с сердцем, шага не могла ступить. Поэтому я ушла в отпуск, и взяла расчёт, уволилась. – рассказала «Призыву» фельдшер Анна Гарюшина. – Там условий для работы никаких не было. Туалет на улице, водопровода нет. Воду приходилось из колодца таскать. Помещение не проветривается, дует во все щели. Кто пойдёт туда работать? Вы видели какая там разруха. От фундамента здание отходит, щели по 10 сантиметров. Я замерзала там зимой.

После заявления об уходе, говорит Анна Степановна, ФАП закрыли, перед этим забрав оттуда всё современное оборудование, включая гинекологическое кресло. Его увезли в Суздальскую ЦРБ. Люди при отсутствии ФАПа начали вызывать неотложку, пошли жалобы. Жители Суходола просят вернуть им доступную медицинскую помощь.

— Закрыли ФАП. Сказали, что непригодный. Мы все в шоке! – говорит жительница Суходола Анастасия. — У нас у всех маленькие дети, у меня две дочки. Мало ли что случится, у нас нет фельдшера просто укол поставить. Детские больничные выписывала фельдшер. Она приходила на дом, проводила осмотр. И нам всем теперь предлагают ездить в Суздаль. Это очень неудобно. Мы очень все расстроены.

Чиновники утверждают, что ФАП не работал временно.

«Призыв» отправил запрос в департамент здравоохранения администрации Владимирской области с вопросом – откроется ли в Суходоле ФАП? Нам ответили, что он и не закрывался вовсе. Хотя на сегодняшний день местные жители эту информацию не подтверждают.

— Фельдшерско-акушерский пункт в селе Суходол Суздальского района не закрыт. По причине увольнения фельдшера пенсионного возраста ФАП несколько дней не оказывал медицинскую помощь. С 18.09.2019г. фельдшерско-акушерский пункт в селе Суходол начинает работать в обычном режиме. Здесь организована работа фельдшеров Суздальской районной больницы, — сообщили в пресс-службе облздрава.

По данным главного врача Суздальской районной больницы на содержание ФАПа в селе Суходол ежегодно требуется около 1 миллиона рублей. Деньги уходят на заработную плату персонала, приобретение расходных материалов, оплату коммунальных услуг. Но, возможно, медучреждение действительно закроют. Как обещают в департаменте здравоохранения в селе Суходол планируется строительство нового современного ФАПа. Ввести его в эксплуатацию хотят уже в 2021 году.

Ранее «Призыв» сообщал, что фельдшерско-акушерские пункты Судогодской ЦРБ не прошли прокурорскую проверку. Здания нуждаются в капитальном и косметическом ремонте.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»