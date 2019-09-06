Полумарафон остановит движение во Владимире на 12 часов

Проведение третьего владимирского полумарафона «Золотые ворота» внесет коррективы в движение транспорта. В течение всего субботнего дня , 7 сентября, владимирцам придется заранее продумывать маршрут. С 6.00 до 18.00 движение будет ограничено по улицам Никитской, Златовратского, Герцена, Спортивному переулку и улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Проехать можно будет по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина. Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города. Так, например, на время проведения праздничных мероприятий троллейбусы №№2 и 8 работать не будут. А троллейбус №1 будет обслуживаться автобусами по тарифу и с сохранением льгот, действующих в троллейбусах.

Общественный транспорт тоже изменит маршруты.

Подробнее ознакомиться с изменением маршрутов движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города, можно на сайте городской мэрии.

Ранее «Призыв» писал, что в субботу во Владимире пройдёт полумарафон «Золотые ворота». Будет пять основных дистанций: 300 и 600 метров для малышей и детей, 3 км для новичков, 10 км для любителей и 21,1 км для профессионалов. Призовой фонд — 94 тысячи рублей.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»