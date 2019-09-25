Полицейских наказали за «живой щит»

Руководство ГИБДД и владимирские инспекторы, организовавшие «живой щит» на трассе во Владимире, наказаны. Сегодня нашумевшую историю о задержании неадекватного гонщика в феврале этого года прокомментировал Валерий Саржин, заместитель начальника УМВД по Владимирской области. Действия сотрудников, организовавших блокаду из автомобилей, оценили в ходе доследственной служебной проверки. Проводилась она в том числе на основании публикаций в СМИ.

В УМВД подчёркивают, что инцидента можно было бы избежать, если бы сотрудники вовремя установили оборудование для принудительной остановки транспорта. Масла в огонь подлили очевидцы происшествия. Они в «живой щит» не встали, но снимали всё на камеру телефона, потом видео выложили в Интернет. И если бы не это, считают в полиции, возможно, и служебной проверки бы не потребовалось, о «щите» никто бы не узнал, и репутация сотрудников полиции бы не пострадала.

— Мое мнение, как всё было: останавливается поток, потому что навстречу идёт преследуемый автомобиль. И никто не собирался расставлять машины в шахматном порядке. Вы помните, как всё началось. Кто-то начал снимать и комментировать за кадром. Но должно быть всё объективно, — подчеркнул Валерий Саржин. — Частично признано, что наши сотрудники действовали не профессионально. На определённом этапе. В рамках служебной проверки были сделаны выводы. Сотрудники, которые находились в тот момент на посту привлечены к дисциплинарной ответственности. К наказанию привлечены и руководители управления ГИБДД, от которых зависит обучение этих сотрудников и подготовка для действий в определённых обстоятельствах.

Организаторы «живого щита» привлечены к дисциплинарной ответственности.

Инспекторы ГИБДД делали все возможное, чтобы поймать преступника, которого гнали от самого Коврова, говорит полковник полиции. Рискуя своей жизнью, они пытались прижать гонщика к обочине. А при попытке задержания на владимирском посту один сотрудник чуть не получил увечья, после того как преступник резко тронулся с места. В итоге задержать мужчину, им оказался житель Волгограда, смогли только в Лакинске.

Гонщик сейчас находится под следствием, он арестован. Против правонарушителя возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

В региональном УМВД сообщили что в этом году на территории области было зафиксировано около 1,5 тысячи ДТП, в которых погибли более 150 человек, из них пятеро детей. Ранее «Призыв» сообщал, что гонщику, протаранившему «живой щит», грозит до 10 лет колонии.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: 33.мвд.рф

Видео группы «Типичный Владимир»