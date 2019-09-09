18+

Подстаканники из Кольчугино признаны художественной ценностью

Известная посуда выпускается более 120 лет

Кольчугинские подстаканники официально признаны художественной ценностью Владимирской области. Особый статус изделий народного промысла торговой марки «Кольчугинский мельхиор» подтвердил художественно-экспертный совет при администрации региона. Впоследствии подстаканники из Кольчугино могут высоко оценить и на федеральном уровне. Необходимый для этого пакет документов в ближайшее время будет направлен в Минпромторг России.

Процесс получения этого статуса очень долгий и трудоемкий. На первом этапе необходимо было признать город Кольчугино территорией традиционного бытования художественного промысла «литье и ковка металла». Следующим шагом стало экспертное подтверждение художественного достоинства конкретных образцов продукции «Кольчугинский мельхиор». В этот перечень попали 59 наших изделий: от подстаканников до столовых приборов, – пояснил начальник отдела продаж товаров народного потребления «Холдинга Кабельный Альянс» Владислав Третяк.

Посуда, столовые приборы и другие медные изделия массового спроса выпускаются в Кольчугино с конца XIX века. Подстаканники, которые и по сей день остаются неизменным атрибутом железнодорожных путешествий, занимают особое место.

Кольчугинские подстаканники выпускаются более 120 лет.

Процесс их изготовления включает более полутора десятков этапов. Производство хоть и массовое, но бесконвейерное: большинство технологических операций выполняется вручную. Художественную составляющую и уникальность в каждое изделие вносит гравер. Общий абрис создается с помощью компьютерных технологий, но нюансы изображения прорабатываются вручную.

Никакие современные технологии не заменят опыт гравёра, его художественный вкус и умение чувствовать металл. Это придает нашим изделиям уникальность и неповторимый колорит. Подстаканники – это своего рода летопись, запечатлевшая символы разных эпох и значимые события, по которым можно отслеживать ход истории, – рассказывает начальник цеха товаров народного потребления АО «ЭКЗ» Владимир Козин.

Ранее «Призыв» сообщал, что специальные серии кольчугинских подстаканников выпускаются по различным знаменательным поводам.

Ольга Ефремова 

Фото: elcable.ru

Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение