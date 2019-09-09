Подстаканники из Кольчугино признаны художественной ценностью

Кольчугинские подстаканники официально признаны художественной ценностью Владимирской области. Особый статус изделий народного промысла торговой марки «Кольчугинский мельхиор» подтвердил художественно-экспертный совет при администрации региона. Впоследствии подстаканники из Кольчугино могут высоко оценить и на федеральном уровне. Необходимый для этого пакет документов в ближайшее время будет направлен в Минпромторг России.

— Процесс получения этого статуса очень долгий и трудоемкий. На первом этапе необходимо было признать город Кольчугино территорией традиционного бытования художественного промысла «литье и ковка металла». Следующим шагом стало экспертное подтверждение художественного достоинства конкретных образцов продукции «Кольчугинский мельхиор». В этот перечень попали 59 наших изделий: от подстаканников до столовых приборов, – пояснил начальник отдела продаж товаров народного потребления «Холдинга Кабельный Альянс» Владислав Третяк.

Посуда, столовые приборы и другие медные изделия массового спроса выпускаются в Кольчугино с конца XIX века. Подстаканники, которые и по сей день остаются неизменным атрибутом железнодорожных путешествий, занимают особое место.

Кольчугинские подстаканники выпускаются более 120 лет.

Процесс их изготовления включает более полутора десятков этапов. Производство хоть и массовое, но бесконвейерное: большинство технологических операций выполняется вручную. Художественную составляющую и уникальность в каждое изделие вносит гравер. Общий абрис создается с помощью компьютерных технологий, но нюансы изображения прорабатываются вручную.

— Никакие современные технологии не заменят опыт гравёра, его художественный вкус и умение чувствовать металл. Это придает нашим изделиям уникальность и неповторимый колорит. Подстаканники – это своего рода летопись, запечатлевшая символы разных эпох и значимые события, по которым можно отслеживать ход истории, – рассказывает начальник цеха товаров народного потребления АО «ЭКЗ» Владимир Козин.

Ранее «Призыв» сообщал, что специальные серии кольчугинских подстаканников выпускаются по различным знаменательным поводам.

Ольга Ефремова

Фото: elcable.ru