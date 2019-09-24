Подросток утонул в болоте

Учащийся одного из колледжей Владимирской области утонул в болоте. По предварительной версии, 16-летний подросток в темное время суток забрел в лес. Там находился пруд с болотистой прибрежной полосой. Выбраться на безопасное место юноша не смог.

Трагедия произошла 21 сентября. Известно, что несовершеннолетний приехал в соседний населенный пункт, встретился с друзьями, а перед возвращением домой пошел прогуляться и не вернулся. Утром следующего дня пропавшего подростка стала разыскивать мама. К поискам подключились друзья, которые прочесывали местность на мотоциклах.

Юношу обнаружили у берега пруда в воде без признаков жизни.

— Несовершеннолетний воспитывался в хорошей семье, учился в колледже, отличался добрым и внимательным отношением к людям, — поясняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Все обстоятельства произошедшего изучают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Призыв» сообщал о трагедии, которая произошла на Чёрном озере в Покрове. Местный рыбак обнаружил там тела мужчины и женщины.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»