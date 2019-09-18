Поборы в школе: на что приходится скидываться родителям

Не успели мамы и папы владимирских школьников отправить своих детей за парты и забыть про деньги, которые были потрачены на новую форму, обувь, портфель и канцтовары, как пришло время новых финансовых потрясений.

В сентябре сборы продолжаются. Теперь родители отстегивают на организацию учебного процесса. И пусть образование в стране бесплатное, денег школам постоянно не хватает. Официально это называется «добровольными пожертвованиями», но на практике они часто носят принудительный характер. И ведь большинство сдает! Одни родители не хотят выделяться на фоне остальных, другие — искренне считают, что, кроме них, о детях никто не позаботится.

«Призыв» решил опросить родителей и подсчитать, во сколько же семье обходится пребывание одного ребенка в обычной школе Владимира. Расчетный период – месяц. Итак, на что же собирают в сентябре?