Поборы в школе: на что приходится скидываться родителям

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Школьные траты
Не успели мамы и папы владимирских школьников отправить своих детей за парты и забыть про деньги, которые были потрачены на новую форму, обувь, портфель и канцтовары, как пришло время новых финансовых потрясений.
В сентябре сборы продолжаются. Теперь родители отстегивают на организацию учебного процесса. И пусть образование в стране бесплатное, денег школам постоянно не хватает. Официально это называется «добровольными пожертвованиями», но на практике они часто носят принудительный характер. И ведь большинство сдает! Одни родители не хотят выделяться на фоне остальных, другие — искренне считают, что, кроме них, о детях никто не позаботится.
«Призыв» решил опросить родителей и подсчитать, во сколько же семье обходится пребывание одного ребенка в обычной школе Владимира. Расчетный период – месяц. Итак, на что же собирают в сентябре?
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Деньги на охрану
Если в школе за порядком следит не баба Нюра, которая уже 20 лет работает вахтером и всех знает в лицо, а серьезные люди в камуфляжной форме, то их работу администрация школы предлагает оплатить из родительского кармана.
Цена за безопасность варьируется от 450 до 1 000 рублей.
Все зависит от размера образовательного учреждения и количества учеников. Мамам и папам предлагают отдать всю сумму сразу или платить по частям. Например, 500 рублей до Нового года и 500 рублей — после. Или даже вносить по 50-100 рублей в месяц. При этом, если в одну школу ходит два и более ребенка из одной семьи, деньги надо будет сдать только один раз. И это плюс.
Кстати, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорочев напоминает, что за охрану можно вовсе не платить. Это дело добровольное. И решать тут только вам. Ознакомиться с мнением можно в одном из материалов «Призыва«.
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Деньги на уборщицу
Чистоту в классе сегодня тоже часто приходится обеспечивать за счет родителей.
В начальном звене за уборщицу платят от 100 до 200 рублей в год.
Альтернатива есть: можно приходить в школу по очереди и мыть полы. Но у большинства на это просто нет времени. Поэтому женщине со шваброй скидываются на зарплату. Если ваши дети перешли в старшее звено, этот пункт можно смело вычеркнуть. С пятого класса дети самостоятельно занимаются уборкой. Кстати, родители на это должны дать специальное разрешение.
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Деньги на ремонт
Самая большая статья расходов — это деньги на ремонт. Если вам не повезло и в классе, куда перешел ваш ребенок, старые окна, двери или шкафчики, — начинайте откладывать. Скорее всего, именно вам придется заплатить за то, чтобы не было сквозняков и дыр в полу. И суммы здесь могут быть самые разные: от 100 рублей до нескольких тысяч. В среднем родители в обычной школе платят от 500 до 1500 рублей в год.
В некоторых школах существует так называемый фонд взаимопомощи. На родительских собраниях по классам пускают коробочку, куда предлагается сделать посильный взнос. В одной из школ Владимира таким образом удалось собрать 170 000 рублей. Деньги пошли на ремонт мест общего пользования.
Добровольные пожертвования стоит перечислять официально, а не передавать в руки директору или педагогу.
Это хороший способ контроля. Если деньги пройдут как целевой взнос, учебное учреждение обязано будет предоставить отчет
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Деньги на хозяйственные нужды
Питьевая вода, туалетная бумага, мыло, тряпки и салфетки для класса часто тоже приобретают родители. Эта статья расходов называется «хозяйственные нужды». Одни предпочитают сдавать по 100 рублей в месяц, другие — сразу всю сумму.
На хозяйственные нужды идет около 1000 рублей в год.
Из этих денег обычно берут средства на копировальную бумагу и заправку картриджей. Презенты именинникам или маленькие сюрпризы для тех, кто хорошо учится, тоже вычитают из этой суммы.
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Деньги на подарки учителю
Еще одно испытание (не только для кошелька, но и нервной системы родителей ) — это День учителя. Его отмечают в начале октября. Но обычно уже за неделю — две в чатах мам и пап разгораются страсти. Взрослые люди начинают активно спорить, что подарить педагогу и сколько на это потратить денег.
Варианты самые разные: от бюджетных (100 рублей с человека) — до роскошных (тут верхней границы нет). Известные случаи, когда на праздник родители оплачивали учителю экскурсионную поездку за 30 000 рублей.
Однако сейчас педагоги относятся к дорогим презентам настороженно. Благодарность от родителей, которая стоит больше 3 000 рублей, может быть расценена как взятка. А деньги в конфетах вообще уходят в прошлое.
Самый популярный подарок сегодня — сертификат до 2000 рублей.
Педагогу могут предложить магазин косметики, фитнес-клуб или билеты на концерт. Подарки такие делают обычно на 1 сентября, День учителя, Новый год, 8 марта и в день рождения педагога. Если каждый раз закладывать по 2 000 рублей, то в год выйдет 10 000 рублей на весь класс. Делим на среднее количество учеников — 25. Получаем – 400 рублей в год на одного ученика.
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Деньги на завтраки и обеды
В отличие от предыдущих трат, которые являются добровольно — обязательными, деньги на завтраки и обеды родители выделяют исключительно по желанию. В зависимости от того, питается их ребенок в столовой или нет.
Во многих муниципальных образованиях прием пищи утром для учеников младших классов не стоит ни копейки. Однако в областном центре школьникам начального звена бесплатные завтраки отменили. Льготы сделали адресными, в зависимости от доходов семьи, а также заболеваний самих учеников и их родителей.
Завтрак в начальном звене во Владимире стоит 20 рублей в день, в среднем и старшем – 40 рублей. Плюс обед — 50 рублей.
В итоге, в неделю получается 350 рублей на питание для младшего школьника. И 450 – для среднего и старшего звена.
Можно, конечно, брать еду из дома. Благо, сейчас есть удобные контейнеры, ланч-боксы и термосы.
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Деньги на проезд
Еще одна статья расходов – проезд. Если школа находится не в шаговой доступности, а сейчас многие предпочитают учиться не по месту жительства, тогда до нее надо добираться. Есть три варианта: машина (тогда родители платят за бензин), троллейбус и автобус.
Можно платить разово: билеты стоят 23 и 24 рубля соответственно. В день получается 46 и 48 рублей. А в месяц — около 1 000 рублей.
На троллейбус дешевле купить проездной билет. Для школьников он будет стоить 275 рублей.
А вот за проездной на автобус придется выложить 1500 рублей.
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Сколько же надо денег
Получается, что в сентябре мамам и папам, которые решили добровольно помочь учебному учреждению, да еще и кормить детей в школе, предстоит отдать за одного ребенка как минимум от 2000 до 3000 рублей. Именно во столько и обойдется владимирский школьник. И это по самым скромным подсчетам.
· Самая большая статья расходов — питание. Это от 1400 до 1800 рублей в месяц.
· Чуть меньше обычно собирают на хозяйственные нужды. По 1000 рублей в год (это около 100 рублей в месяц).
· Дальше — расходы на охрану: от 500 до 1 000 рублей в год (от 60 до 100 рублей в месяц).
· Ремонт – около 1 000 рублей в год (около 100 рублей в месяц).
· Уборщица – до 200 рублей в год (около 20 рублей в месяц).
· Подарки учителям — от 400 рублей в год ( от 50 рублей в месяц).
· Проезд от 275 (проездной на троллейбус) до 1500 (проездной на автобус) рублей.
А если детей в семье два или три… А еще приплюсуйте карманные деньги, денежные поощрения за хорошие оценки и поведение, если таковые используете, и с грустью увидите, как купюры в кошельке стремительно тают. А ведь учебный год только начинается… Кроме того, если вы решили оставить своего первоклассника на продленку, будьте готовы заплатить еще: бесплатные услуги есть далеко не во всех школах. Какие существуют варианты, читайте скоро на станицах «Призыва».
Полина Тарбеева
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