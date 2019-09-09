По факту смерти роженицы возбуждено уголовное дело

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти 25-летней роженицы. Медиков подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие неисполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Женщина поступила в роддом № 2 за день до трагедии. По предварительным данным, ничего не предвещало беды, родовая деятельность протекала в контролируемом режиме. Но после появления на свет малышки, молодой женщине потребовалась помощь реаниматологов. Однако спасти пациентку не удалось.

В 21 час 35 минут врачи констатировали смерть пациентки.

Причины смерти должна определить судмедэкспертиза. Ранее сообщалось, что у женщины остановилось сердце. Служебное расследование трагедии проводит комиссия департамента здравоохранения Владимирской области. Из командировки вызвали главного врача родильного дома.

Сейчас следователям предстоит установить правильность действий (бездействий) людей в белых халатах. Отдельный вопрос — избранная тактика родовспоможения. Специалисты уже изъяли документации со стадии наблюдения беременности, видеозаписей и иных материалов, которые позволят объективно оценить ситуацию.

Ранее «Призыв» сообщал, что малыш, родившийся у женщины, которую не смогли спасти, жив и находится под наблюдением врачей.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»