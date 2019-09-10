Пираты на лодке атаковали баржу с металлоломом

Сотрудники владимирской транспортной полиции задержали двоих мужчин, решивших обчистить баржу с ломом черных металлов. Она была причалена на Оке и находилась без охраны и присмотра. К барже злоумышленники добрались на моторной лодке. Пока один орудовал на судне, другой принимал лом. Затем похищенное они перегружали с лодки на трактор, стоявший на берегу реки.

Завершить кражу им помешала полиция.

Похищенный металл изъят полицейскими, его общий вес составил около 2 тонн. Общая сумма ущерба — более 29 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее «Призыв» сообщал, что банда любителей мороженого вскрыла ларь в Центральном парке.

Ольга Ефремова

Фото и видео пресс-службы Владимирского ЛО МВД России на транспорте