Первый урбанистический фестиваль состоится во Владимире

Впервые в эти выходные в областном центре пройдет урбанистический фестиваль «Владимир будущего» (0+). Участники обсудят проблемы работы общественного транспорта, пешеходное будущее центра города, строительство современного жилья и не только. Идейный вдохновитель фестиваля Артем Черней признался «Призыву», что грядущее мероприятие – это проба пера, пилотный проект, призванный обратить внимание на многие насущные проблемы города.

— Мы с друзьями и коллегами часто дискутируем о настоящем нашего города и обсуждаем, каким могло бы быть его будущего. В определённый момент мы поняли, что пора эту дискуссию переносить в формат широкого общественного обсуждения. Так и возникла идея фестиваля, посвящённого развитию городской среды. Мы убеждены, что наш город достоин того, чтобы в нём реализовывались самые успешные мировые урбанистические практики, — подчеркнул Артем Черней.

Участники урбанистического фестиваля обсудят будущее города.

В качестве площадки организаторы выбрали гастромаркет «Рынок на Студеной». Там будут работать несколько тематических зон. Главную зону отдадут под лекторий. Позаботились организаторы и о самых маленьких гостях фестиваля. В детской зоне помимо уличных качелей и батутов, будет много разных активностей: рисование, лепка, мастер-классы и открытые уроки. Занятия пройдут в помещении, так что всем будет тепло и уютно. Параллельно будет работать фотозона. Все развлечение, кроме еды и напитков, бесплатны, уточняют организаторы фестиваля. Начало в 12.00.

Как еще можно интересно провести выходные, читайте в афише «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото: города-будущего.рф