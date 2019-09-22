Первый снег выпал во Владимирской области

Жители Владимирской области сообщают о первом снеге. Зимние осадки выпали в Коврове. Снег начался примерно в 8.30 утра и продолжался целый час. Те, кто встали пораньше, смогли его даже снять. Видео разместили в популярном городском паблике.





— Шёл долго,мы с подругой очень радовались этому прекрасному виду, людей на улице кроме нас двоих никого не было, — рассказала “Призыву” жительница Коврова Софья Ольхович. — В это время мы катались на качелях, нам было весело, мы немного удивились: «Какой же первый снег в сентябре?» Вид был чудесный.

По словам местных жителей, первый снег больше напоминал мелкую крупу. Он не успевал лечь на землю и быстро таял. Слепить снеговиков ковровчане не успели. О зимних осадках сообщают и жители Вязников. Там сегодня утром тоже выпал снег. Рады, правда, ему были не все.





В этом году первый снег выпал на месяц раньше прошлогоднего. В 2018 зимние осадки появились только в конце октября. Тогда на периферии области люди даже успели снять морозную зарисовку.

Не исключено, что снег сегодня может дойти и до Владимира.

Об ухудшении погодных условиях предупреждают синоптики. Заморозки принес в регион Скандинавский циклон. Температура воздуха в конце сентября соответствует середине октября. В связи с этим квартиры и социальные объекты начали подключать к отоплению. Ранее “Призыв” публиковал график включения отопления в жилых домах областного центра

Полина Тарбеева

Главное фото: Игоря Федотова