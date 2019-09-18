Первый осенний субботник пройдет в октябре

Стала известна дата первого в этом году осеннего субботника во Владимире. Генеральная уборка города состоится 12 октября. За грабли и метлы традиционно возьмутся сотрудники городской и районных администраций, трудовые коллективы и студенты. В своих дворах будут убираться неравнодушные жители. Присоединиться к добровольцам могут все желающие. Машины для вывоза мусора, необходимый инвентарь и мешки предоставят коммунальные службы.

Первый осенний субботник пройдет 12 октября.

В первые же дни октября в областном центре начнется месячник уборки и благоустройства. Руководителям предприятий независимо от форм собственности настоятельно рекомендовано привести в порядок закрепленные за ними участки. Каждая районная администрация будет работать по своему сводному плану и еженедельно отчитываться о его выполнении. Контролировать работы поручено городскому управлению ЖКХ.

— Особое внимание в рамках осеннего месячника будет уделено выявлению несанкционированных свалок, — уточняют в пресс-службе мэрии.

Ранее «Призыв» сообщал, что одно из самых красивых мест Владимира завалили мусором. В пойме Клязьмы появились сотни автомобильных шин. Кто и зачем их выбросил, неизвестно.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»