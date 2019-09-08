Первоклассников во Владимирской области стало больше

В детские сады, школы, колледжи и техникумы Владимирской области в этом учебном году пошли более 270 тысяч детей и подростков. Из этого числа 16 тысяч — первоклассники. Их на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Сказывается демографический фактор: в 2013-2015 годах в России в целом и во Владимирской области в частности наблюдался пик рождаемости. Вот детки и подросли. Так что ещё года два-три школам придется формировать первых классов больше чем обычно. И в некоторых учебных учреждениях к привычным классам с литерами от «А» до «Д» уже добавилась «Е».

Большая часть школьников Владимирской области занимается в первую смену. Среди счастливчиков — 89 процентов образовательных учреждений. Однако в 70 школах региона учебный процесс по-прежнему организован в две смены. Особенно непросто приходится тем учащимся, которые вынуждены учиться шесть дней в неделю да еще и во вторую смену. Для того чтобы школьники могли заниматься только в первую смену, создано 1340 дополнительных учебных мест, сообщила обладминистрация. 340 — за счёт реконструкции школы № 1 в Петушках и 1000 — в Собинке, где построена новая школа.

На подготовку образовательных учреждений было направлено более 1 млрд рублей.

Кроме того, близко к завершению строительство школы в Кольчугино на 550 мест. Еще 132 места будут оборудованы в деревне Купреево Гусь-Хрустального района. В областном центре началось строительство новой школы в микрорайоне Коммунар. Учебное учреждение рассчитано на 1100 мест. Работы ведутся на территории школы № 46, которая пока работает в две смены.

На подготовку образовательных учреждений было направлено более 1 млрд рублей. Ранее «Призыв» сообщал, что школы и садики Владимира отремонтировали на субсидию от скверов. 55 миллионов рублей пошли на замену окон и ремонт кровель в учебных заведениях.

Ольга Ефремова

Фото: telyuk.com