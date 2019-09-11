Первоклассникам обещают вернуть продленку

Почти сто школьников ежедневно ездят на автобусе из Коммунара в школу № 26 ради трех часов учебы. В школе № 46, которая находится как раз в микрорайоне, не нашлось места для первоклассников. Родители вынуждены вставать спозаранку и отпрашиваться с работы, чтобы отправить и встретить детей. Такие неудобства приходится терпеть из-за начавшейся стройки нового учебного заведения.

— Все дети из школы № 46 приходят к зданию в 8.00 — 8.20, а мы первоклашек ведем на час раньше. На работу не уйти. Ведь через три часа, в 11.30 — 12.00, их уже привезут. Всех уже бабушек подключили. Малыши еще толком переодеваться не умеют, а их в чужую школу забросили и возят туда-сюда, — возмущается мама первоклассника Наталья.

В старом здании школы № 46 в две смены с трудом учатся свыше 900 ребят. В школу № 26 решили не переводить среднее и старшее звено. Такие поездки устроили только для первоклашек.

Первоклассников лишили сначала своей школы, потом продленки.

Родителей возмущает больше всего то, что все эти мытарства ради трех часов. Не успели дети переодеться, освоиться в школе и войти в учебный ритм, как их уже везут назад, по домам. Та же продленка могла бы облегчить жизнь и детям, и родителям.

— Сейчас идет адаптационный период. У нас в школе он длится две недели, там процесс привыкания для первоклашек увеличили на всю первую четверть. Потом введут школу полного дня, продленка появится, — обещает директор школы № 46 Евгений Алексеенко.

Начальник управления образования Елена Маркова также заверила, что учебный день у первоклашек продлится. На базе школы № 26 будут проводиться занятия по дополнительному образованию.

Детям придется учиться в таком режиме в течение двух лет. В 2021 году новая школа в микрорайоне Коммунар откроется. Она вместит всех ребят из начальной школы. Они будут учиться в первую смену и в самых современных условиях. Как «Призыв» сообщал ранее, в новой школе будут бассейны и спортивные залы, оборудованные по последним требованиям образовательных стандартов.

Анна Тумановская

Фото «Призыва» и управления образования Владимира