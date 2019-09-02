Пенсионеры из Боголюбово лишись права на льготный проезд

Бабушки и дедушки из поселка Боголюбово, которые активно пользуются общественным транспортом Владимира, не могут оформить льготную транспортную карту. Пенсионеры вынуждены оформлять проездной за полную стоимость. Переплачивать приходится больше тысячи рублей. Льготный документ стоит 455 рублей, тогда как обычный 1500. Связано это с пропиской. Боголюбово — часть Суздальского района.

— Надо понимать, что речь идет о бюджетных деньгах. Власти города вынуждены компенсировать перевозчикам недостающий доход от льготных проездных билетов. Сейчас правила контроля приводят в норму, — пояснил «Призыву» директор компании «Владикард» Александр Гейн. — Изменения коснулись не только жителей Боголюбово. Просто это, наверное, самый яркий пример. Жители этого поселка, который относится к Суздальскому району, передвигаются активно на транспорте города Владимира.

Изменения в правила внесли еще весной.

Изменения в правила выдачи льготных проездных билетов мэрия Владимира приняла еще в мае. Ознакомиться с документом можно на сайте горадминистрации. Но большинство узнали о новшествах только сейчас, когда пришли оформлять транспортную карту.

— Не было никогда проблем, покупала льготный проездной и пользовалась, — говорит жительница Боголюбово. — А как по-другому? Во Владимир постоянно приходится ездить. В городе с внуком сижу. Могла раньше и в больницу, и за продуктами. Сейчас, получается, надо отдать тысячу лишнюю, для нас это очень большие деньги.

— Простые пенсионеры из поселка Боголюбово теперь не имеют права на приобретение льготного проездного. Сэкономить на проезде у них не получится, — говорит Александр Гейн. — Для этого надо иметь постоянную регистрацию на территории Владимира. Кроме того, социальный проездной полагается отдельным категориям граждан, которые перечислены в постановлении губернатора «О введении на территории Владимирской области месячного социального проездного билета».

На данный момент в списке льготников — 21 категория граждан: участники и инвалиды ВОВ, ветераны труда, участник боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей и т.д. Что делать остальным пенсионерам из Боголюбово, вопрос открыт. Власти Владимира, судя по всему, не хотят брать на себя дополнительные расходы. При этом большинство жителей населенного пункта, расположенного в десяти километрах от областного центра, пользуются именно городским транспортом.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире начали выдавать льготные транспортные карты. «Корочки» готовы для всех пенсионеров и федеральных льготников, сдавших документы оператору по запуску безналичной системы оплаты «Владикард».

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»