«Пекинка» может заменить Северный и Южный обходы

Планы по использованию «Пекинки» у федеральных дорожников и городских властей радикальным образом разошлись. Первые хотят сделать ее транзитной. Перспективы строительства Северного обхода и расширения Южного стали совсем призрачными (не называются даже примерные сроки). Поэтому решено развивать существующую трассу. Вторые же рассчитывают получить после капремонта «Пекинки» достойный дублер всем городским магистралям.

Алексей Борисов, и.о. начальника Упрдор «Москва — Нижний Новгород»:

По большому счету, «Пекинка» соответствует всем нормативам. Нужно поставить две-три транспортные развязки, шесть пешеходных переходов в разных уровнях — и данный участок трассы сможет служить объездом Владимира.

А город Владимир должен расширяться и выполнять свою улично-дорожную сеть внутри, а не прирастать дополнительными районами к федеральной трассе.

Речь идет о развязках в районе УГИБДД по Владимирской области, поворотах на Горького и на Суздаль. Как «Призыв» уже сообщал, федеральные дорожники планируют закрыть перекрестки, убрав светофоры и левые повороты. Вместо них хотят сделать разворотные петли. Если госпредприятие сможет реализовать свою идею, тогда транзитному транспорту будет выгоднее ездить по «Пекинке», нежели по узкому Южному обходу, где регулярно из-за аварий или дорожных работ образуются километровые пробки.

При развитии дорожной сети Владимир рассчитывает на «Пекинку».

При обсуждении поправок в генплан города депутат горсовета Дмитрий Павлов уточнил информацию о дорожных перспективах Владимира. Есть ли помимо Рпенского проезда, соединительных дорог на Сперанского-Чапаева и Левино поле-Фатьянова и объездной на Промышленном проезде еще что-нибудь масштабное? Оказалось, что нет. Имеется еще одна более-менее значительная дорога, дублирующая Верхнюю Дуброву, с выездом из промзоны до Московского шоссе по Нижней Дуброве, в районе лугопарка «Дружба». Но это очень отдаленная перспектива. Ставку местные чиновники делают на «Пекинку».

Андрей Быков, главный архитектор Владимира:

Так называемая северная магистраль пока не сформирована, но может быть сформирована вдоль ВСМ. Земельные участки уже отведены под это дело.

Нам это важно с точки зрения возможности освободить «Пекинку» от транзита и посвятить ее городу Владимиру для тех районов, которые находятся за федеральной трассой.

Если говорить о «Пекинке», то она решает проблему транспортного обслуживания Владимира. После капремонта удастся разгрузить Добросельскую и можно быстро добраться до центра города.

Похоже, местные власти совсем не в курсе планов федеральных дорожников. Как можно утверждать обновленный генплан развития Владимира в надежде на Северный обход, если его еще и в проекте нет. В конечном итоге, все радужные планы неприятнейшим образом отразятся на жителях Владимира. Мэрия не теряет надежд и дальше развивать «Запекинье», разрешая строить все больше жилых домов за федеральной трассой. А это значит, что пробок на городских дорогах и «Пекинке» в ближайшем будущем избежать не удастся.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»