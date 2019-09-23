Парк в Муроме открыли после глобальной реконструкции

Старую часть парка 50-летия Советской власти в Муроме торжественно открыли накануне. Несмотря на непогоду, это долгожданное событие собрало большое количество жителей и гостей города. Оказалось, что ждали не зря. Проделана большая работа, парк обновился полностью. Как рассказал глава округа Муром Евгений Рычков, из старого в парке остались только деревья. Сейчас там радуют глаз новые пешеходные аллеи с современным освещением, малые архитектурные формы, детские площадки и входная группа. Еще одной изюминкой парка стала библиотека на свежем воздухе. Также в парке начали свою работу фонтан «Водопой» и пешеходный фонтан на детской площадке.

При этом работы до конца еще не завершены. Как пишет портал «Муром24», вместе с открытием старой части парка начались работы по реконструкции новой зоны, пролегающей до бульвара Тихомирова. Там будет построен искусственный водоем оригинальной формы. В планах руководства города зимой заливать лед и устраивать массовые катания для горожан.

Из старого в обновленном парке остались только деревья.

Начато строительство большой спортивной зоны. Там можно будет позаниматься хоккеем, волейболом, баскетболом, футболом и бадминтоном. Будет и большая площадка для скейтпарка.

— Это место, куда можно будет прийти всей семьей. И просто погулять с детьми, и позаниматься спортом. Работы в присоединенной части парка начнутся уже в ближайшие дни. Ориентировочно они завершатся в следующем году, — рассказал Евгений Рычков на церемонии открытия.

Когда все работы завершатся полностью, площадь парка увеличится вдвое. «Полтинник» был реконструирован в рамках проекта «Парки. Возвращение».

Ранее «Призыв» сообщал, что скульптура «Водопой» работы Владимира Суровцева украсила обновленный парк 50-летия в Муроме. Она стала самой высокой копией знаменитого «Водопоя».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»