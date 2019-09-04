Панкратов-Черный колесит по Суздалю на «уазике»

Съемки второго сезона сериала «Динозавр» начались в Суздале. Накануне свидетелями кинопроцесса стали местные жители и гости города. Как рассказал «Призыву» Виталий Некрасов, во время прогулки по Суздалю ему посчастливилось увидеть известного актера Александра Панкратова-Чёрного. Народный артист сидел за рулем автомобиля «УАЗ».

— Большой неожиданностью стало стать свидетелем съемок фильма. Особенно приятно было вживую увидеть Александра Панкратова-Чёрного, очень уважаю этого актера, — признался Виталий. — Про сериал «Динозавры» слышал, теперь, думаю, его обязательно посмотрю.

Съемки второго сезона сериала начались в Москве этим летом. Помимо Суздаля в планах съемочной группы также значился Владимир.

Первый сезон остросюжетной комедии «Динозавр» вышел на телеканале НТВ. Сериал рассказывает историю «медвежатника» Семёна Бабушкина, который большую часть своей жизни провел в местах не столь отдаленных, но сбежал из тюрьмы, потому что узнал, что у него на свободе есть сын и внучка.

Главные роли в сериале сыграют Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный.

В картине будут задействованы и многие другие известные актеры: народный артист России Валерий Баринов, заслуженные артисты России Михаил Жигалов, Галина Петрова, Александр Олешко, а также молодые актёры театра и кино Евгений Миллер, Анна Васильева и австрийский актёр Вольфганг Черни.

Ранее «Призыв» писал о съемках нового сериала «Угрюм-река», которые также проходили в Суздале. Съемочная группа работала на территории Спасо-Евфимиева монастыря и Торговых рядов.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено читателем «Призыва»