Памятник Суворову установят в селе Кистыш

Памятник, посвященный великому полководцу Александру Суворову, появится в селе Кистыш Суздальского района до конца текущего года. Проект монумента был утвержден в ходе заседания конкурсной комиссии в российском военно-историческом обществе. Выбор был сделан в пользу монумента творческого союза скульптора Владимира Благовещенского и архитектора Константина Фомина, сообщает сайт российского военно-историческое общества.

Памятник установят в Суворовском сквере перед зданием музея

Сейчас в селе Кистыш действует музей, посвященный боевому пути легендарного полководца и его пребыванию на Суздальской земле. По сохранившимся свидетельствам, Александр Суворов бывал в своем родовом имении в селе Кистыш в период с 1782 по 1793 годы. Здесь состоялось освящение храма святителя Василия Великого, построенного по указанию военачальника в память о его отце. Александр Суворов лично участвовал в молебнах.

Ранее «Призыв» сообщал, что в селе Кистыш воссоздают родовое поместье семьи великого полководца Александра Суворова. Здесь же планируется организовать суворовский лагерь для проведения военно-патриотических и спортивных сборов для кадетов, суворовцев и участников военно-патриотических клубов.

Ольга Ефремова

Фото сайта rvio.histrf.ru