Отпевание Сергея Кораблёва пройдёт в Вознесенском храме

Ушёл из жизни Сергей Кораблёв. Заметная, яркая и позитивная личность владимирской журналистики. Светлый человек. Созидатель: при его участии реализованы многие замечательные радио- и телепроекты. Он был первым ведущим радиостанции «Европа Плюс — Владимир», которая для поколения, вступившего во взрослую жизнь при распаде страны, стала окном в мир качественной музыки. Он работал на теперь уже легендарном телеканале «ТВ6 Владимир» — тот самом, который «смотрели все». Он многое сделал и ушёл очень рано. Ему было 46 лет.

Ритуал отпевания Сергея Кораблева пройдет в Вознесенской церкви города Владимира в пятницу, 27 сентября, в 11 часов. Гражданское прощание — с 10 часов.

Лучше всего о человеке могут сказать те, кто знал его близко, те, кто с ним работал. Это — наши коллеги с портала «Зебра ТВ». С их согласия мы публикуем их материал о Сергее Кораблёве.

В пятницу, 27 сентября, в городе Владимире пройдет церемония прощания с первым во Владимирской области радиодиджеем, телеведущим, шоуменом и медиаменеджером Сергеем Кораблевым

Известный во Владимирской области радио- и телеведущий скончался 25 сентября на 47-м году жизни. Сергей Кораблев несколько лет мужественно боролся с онкологическим заболеванием. Больше всего он переживал, что со стороны могут подумать, что он сдает и уже не тянет того сумасшедшего ритма жизни, в котором творил и работал.

Сергей Кораблев за свои 46 лет жизни успел попробовать свои силы и добиться заметных результатов в самых разных сферах. В середине 90-х он стоял у истоков команды КВН Владимирского педагогического университета. Той легендарной команды, с которой во Владимирской области началось возрождение движения КВН.

В 1994 году Сергей Кораблев стал первым радиодиджеем Владимирской области, установив высокие стандарты развлекательного радиовещения, которые подхватила целая плеяда молодых и талантливых радиоведущих 33-го региона.

Выпускник физико-математического факультета владимирского педа, Сергей Кораблев параллельно с работой на радио несколько лет преподавал в Новосельской средней школе. Работой с подрастающим поколением он занимался в качестве наставника и вожатого в лагере молодежного актива «Искатель».

В начале 2000-х Кораблев пошел в политику и с легкостью выиграл выборы во Владимирский горсовет. Как рассказывал Сергей, он просто выяснил количество избирателей в своем округе и обошел практически каждого из них, что называется, от двери к двери. Депутатом Владимирского горсовета Сергей Кораблев был с 2002-го по 2005 год.

С развитием в медиагруппе «Европа» телевизионного направления Сергей Кораблев с головой окунулся и в эту работу, став популярным телеведущим и руководителем множества проектов на телеканалах «ТВ6-Владимир» и «СТС-Владимир».

Отдельной сферой деятельности Сергея Кораблева был так называемый молодежный движ. Он организовывал, а зачастую и сам проводил самые разные массовые мероприятия — фестивали, опен-эйры, конкурсы.

Балагур, шутник и хороший рассказчик, Сергей Кораблев всегда удивлял необычными случаями из своей разнообразной профессиональной жизни, которая проходила у всех на глазах. Одной из любимых его историй было должностное преступление, на которое он пошел. В конце 90-х во Владимир на концерт приехал легендарный Юрий Шевчук. Но организаторы что-то напортачили, и известный рок-музыкант стоял под дождем на Садовой площади Владимира и не знал, что ему делать. Об этом стало известно Кораблеву. У него тогда шел многочасовой эфир на «Европе Плюс». Шевчук, конечно, не формат для Европы. Но Кораблев просто не мог оставить музыканта мокнуть на улице и пригласил его на свой страх и риск в студию. Эфир получился такой интересный и вызвал такую бурную реакцию владимирской аудитории, что Кораблев не получил нагоняй от начальства. А репутация города Владимира в глазах известного рок-музыканта была реабилитирована.

У Сергея Кораблева была любимая саркастическая фраза: «Нам будет что вспомнить, только вот нашим детям рассказать будет нечего». Его друзья в многочисленных соболезнованиях опровергают эту горькую максиму.

Сергей Кораблев будет похоронен на Улыбышевском кладбище города Владимира.

Фото «Зебры ТВ»