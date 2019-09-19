Отопление в детские сады и школы дадут уже сегодня

Отопительный сезон официально стартовал во Владимире. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Андрей Шохин. Уже с сегодняшнего дня батареи начнут теплеть на объектах социальной сферы. В первую очередь отопление включат в детских садах, школах, домах культуры и больницы.

В многоквартирных домах отопление начнут подключать с 23 сентября. Крайний срок подачи тепла – 27 сентября.

Ознакомиться с графиком включения отопления в жилых домах можно здесь.

Ранее «Призыв» писал, в школах и детских садах ежедневно замеряются температурные показатели. Энергетики держат руку на пульсе. Многоквартирные дома Владимира, а их в городе 2836, к отопительному сезону также готовы.

Ольга Ефремова

Фото: journalist.today