Отопление начали включать в домах Владимира

Тепло в дома Владимира пришло с опережением графика. Жители Загородного района сообщили «Призыву», что батареи в их домах потеплели ещё вчера.

— Включение отопления стало приятной неожиданностью. На улице заметно похолодало, дома без тепла очень неуютно, — отметили жители домов по Судогодскому шоссе.

Остальным владимирцам придется ещё немного подождать. Тепло в многоквартирные дома начнёт поступать с завтрашнего дня. Работы будут проводиться в течение одной рабочей недели. Крайний срок – 27 сентября. В социальных сетях можно встретить немало вопросов о начале отопительного сезона. Узнать точный срок подачи тепла в вашем доме поможет вот этот график.

Все 2836 многоквартирных домов Владимира готовы к отопительному сезону, заверяют в управлении ЖКХ.

На объектах социальной сферы — в детских садах, школах, домах культуры и больницах, отопление включили в первую очередь. Батарее там потеплели еще на минувшей неделе. В прошлом году отопительный сезон стартовал на неделю позже.

Ранее «Призыв» сообщал, что мощный циклон станет причиной резкого ухудшения погоды. Температуры окажутся на 4-5 градусов ниже климатической нормы и будут соответствовать середине октября. Синоптики прогнозируют мокрый снег и заморозки.

Ольга Ефремова

Фото: politeka.net