Осужденным Владимирского централа включают Виктора Цоя

Осужденные Владимирского централа слушают Виктора Цоя. Из репродукторов самой известной в России тюрьмы доносятся неожиданные композиции, например, «Доброе утро, последний герой». При этом музыка хорошо слышна за периметром учреждения. Например, сотрудники Фрунзенского районного суда могут даже подпевать. Разобрать слова не составляет труда.

Что интересно, в марте прошлого года именно Фрунзенский районный суд Владимира должен был рассмотреть административный иск Александра Филиппова к Владимирскому централу. Осужденный, в камере которого играло радио, требовал признать это незаконным. Звук невозможно регулировать самостоятельно, а громкие мелодии якобы плохо влияют на здоровье. По обращению известного бизнесмена радио в его камере выключили. Позднее Александр Филиппов отозвал свой иск к владимирской тюрьме. Производство по делу было прекращено. С тех пор на музыку никто не жаловался.

— В Т-2, как и в других учреждениях уголовно-исполнительной системы Владимирской области, на регулярной основе проверяется уровень шума. Он соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и не превышает допустимых значений, — пояснил «Призыву» начальник пресс-службы УФСИН России по Владимирской области Сергей Логинов. — В дневное время, с 6.00 до 22.00, в учреждении транслируются радиопередачи, в том числе музыкальные записи. Осужденным сейчас включают радио «Маяк» и «Россия».

Между тем музыка, которую включают осужденным, не должна быть слышна за стенами тюрьмы.

Регулировать громкость в прошлом году договорились уполномоченный по правам человека во Владимирской области и руководитель исправительного учреждения. Радио, которое слушают за решеткой, не должно мешать жителям окрестных домов.

— Мы говорили о том, что внутри учреждения музыку убрать не получится, но снаружи ее не должно быть слышно. Я лично обходила территорию, радио после этого решения не было слышно по внешнему периметру. Мы разговаривали с людьми, они сказали, что больше жалоб нет, — пояснила ситуацию омбудсмен Людмила Романова. — Однако если вы зафиксировали, что музыку слышно в суде, мы это примем к сведению, возьмем в работу. Возможно, стоит снова поднять этот вопрос.

Ближе всего к стенам Владимирского централа расположены дома по улице Хирурга Орлова. Нам удалось поговорить с местными жителями. И только один человек из пяти сказал, что музыку из тюрьмы иногда слышит, но мешает ему она несильно.

— В квартире музыку не слышно, хотя у меня окна выходят на тюрьму. Может быть, просто привыкли уже, — рассказывает местная жительница. — А вот когда на улицу выхожу, если прислушаться, можно разобрать, о чем поют за решеткой.

Люди говорят, что лучше всего композиции для осужденных слышны на Князь-Владимирском кладбище. Если не знать, откуда играет музыка, можно и напугаться. Разобрать слова песни несложно и в стенах Фрунзенского районного суда. С открытыми окнами любой процесс может превратиться в караоке. Песни играют популярные, не захочешь, начнешь подпевать.

Ранее «Призыв» сообщал, что трое осужденных Владимирского централа отказались от приема пищи. Протестные действия сидельцев представители ведомства назвали попыткой шантажа.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»