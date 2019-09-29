Остап Бендер открыл детям двери Банка России

Четыреста школьников посетили владимирское отделение Росбанка в день открытых дверей. Впервые (а подобное мероприятие проводится уже 4-ый раз) экскурсия была представлена в виде финансового квеста. Сотрудники банка нарядились в исторические личности и литературные персонажи — Остапа Бендера, лису Алису и кота Базилио. Те и рассказали ребятам о кибермошеничестве и фальшивомонетчиках.

— Когда интернет-мошенники присылают вам копию странички в соцсетях, вы думаете, что она настоящая и отдаёте им все свои пароли. На слайде видно, что адрес сайта не соответствует настоящему. Обращайте внимание на то, что правильная адресная строка должно начинаться с «htps…» — сообщил работник банка в костюме Остапа Бендера.

На станции «Пять сольдо» детей встретили Лиса Алиса и Кот Базилио. Гостей учили распознавать фальшивые бумажные купюры, а также продемонстрировали им работу счётной кассовой техники. Ежедневно с помощью этой аппаратуры здесь обрабатывают поступающие в банк деньги.

— Если у людей накопилось много мелочи, даже несколько килограммов, ею можно расплатиться в магазине или принести нам. А если просто обменять мелочь в кредитной организации, то, как правило, за такую услугу могут взять плату, — подчеркнули сотрудники банка.

Гостей праздника провели по самым потаённым местам. Но к реальным деньгам всё-таки не допустили. Места их харпениня – особо охраняемы. Поэтому в руках участники квеста смогли подержать лишь несколько купюр.

— У нас есть денежные хранилища. Они закрыты для посторонних глаз, — говорит Надежда Калашникова, управляющий Отделением Владимир Банка России. — Кредиты мы выдаем коммерческим банкам. Но мы также осуществляем функцию по подкреплению наличными деньгами наши кредитные организации.

День открытых дверей проводился одновременно во всех территориальных отделениях банках России. Во Владимире рядом с историческим финансовым зданием каждый мог заглянуть внутрь инкассаторской машины банка, сфотографироваться на память. В конце экскурсии команды школьников ждал брейн-ринг. Участники должны были ответить на семь вопросов на смекалку. Все они касались денег, в том числе и древних монет. Команда победителей получила памятные подарки.

— Очень понравилась выставка, я даже не ожидала, что так интересно будет. Деньги, валюта, банковское дело, — это очень увлекательно, — поделилась эмоциями 10-классница Варвара. — Прежде я никогда не обращала внимания на водяные знаки купюр. А ещё мы много узнали полезной информации про мошенников в интернете, которые занимаются так называемым «фишингом».

Ранее «Призыв» сообщал, что на базе владимирского Банка России открылся колл-центр для повышения финансовой грамотности населения. Сюда за консультацией обращаются жители со всей страны.

Татьяна Данилова

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