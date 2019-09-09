Осень порадует летним теплом до конца недели

Напомнившее о себе лето задержится во Владимирской области до конца недели. Синоптики сделали радужный прогноз, пообещав теплую и сухую погоду. А в дневные часы прогнозируют и вовсе летнюю жару — до +25 градусов. Хорошую погоду обеспечит антициклон.

— С пятницы возрастет вероятность дождей, а температура воздуха постепенно начнет понижаться, — уточняют в Гидрометцентре России.

Прекрасную погоду обеспечит антициклон.

По предварительным прогнозам, в выходные дневные температуры опустятся до +15 градусов. Популярные погодные сервисы показывают дожди в субботу и в воскресенье. Но пока не будем думать о грустном, впереди пять дней, чтобы насладиться хорошей погодой.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире провели испытания городских теплосетей. Крупных аварий в холода не предвидится.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»