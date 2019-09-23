ООО Специализированный застройщик «Владавторесурс» привлечено к административной ответственности за неполную информацию в рекламе

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО СЗ «Владавторесурс» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ).

Поводом к возбуждению дела явилось решение по делу, принятое Комиссией Владимирского УФАС России от 6 августа 2019 года, о нарушении ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» при размещении 05.07.2019г. на официальном портале издания «Зебра-ТВ» https://zebra-tv.ru/ рекламного объявления следующего содержания: «Эталон….ЖК рядом с парком «Дружба»..эталон33.рф», поскольку в нем отсутствовали сведения о месте размещения проектной декларации.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала ООО СЗ «Владавторесурс» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и привлекла Общество, в соответствии с п. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ, к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства Российской Федерации в виде предупреждения.