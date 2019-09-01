Онлайн-голосование определило самые красивые деревни

Онлайн-голосование за самую красивую деревню Владимирской области завершено. В каждой номинации определены свои лидеры. Так, среди сел и деревень с населением от 1000 человек больше всех голосов (661) получило село Илькино Меленковского района. Далее следуют село Черкутино Собинского района (600 голосов) и поселок Октябрьский Вязниковского района (130 голосов).

Во второй номинации (от 150 до 1000 жителей) в лидерах село Пировы Городищи Вязниковского района. С результатом в 1301 голос этот населенный пункт смог обогнать наметившегося ранее лидера — село Порецкое Суздальского района (1249 голосов). На третьей строчке с результатом в 842 голоса деревня Толпухово Собинского района.

За почетное звание сражаются 95 населенных пунктов.

Среди небольших населенных пунктов (до 150 человек) больше всех голосов получило село Кистыш Суздальского района (1114 голосов). Второе место — у села Лыково Юрьев-Польского района (822 голоса), далее следует деревня Черкасово Петушинского района (616 голосов).

Между тем, говорить о победителях конкурса пока рано. Последнее слово за конкурсной комиссией. Лучших в каждой из номинаций назовут на торжественной церемонии в конце сентября.

Победителей назовут в конце сентября.

Конкурс «Самая красивая деревня» проводится во Владимирской области в пятый раз. Победители получат материальное вознаграждение. Гран-при принесет 150 тысяч рублей. Первое место — 80 тысяч, второе место — 50 тысяч, третье место — 30 тысяч рублей. Свои тройки лидеров определятся в каждой из трех групп населенных пунктов.

Ранее «Призыв» сообщал, что в этом году на конкурс подано рекордное количество заявок. За это почетное звание в этом году сражаются 95 населенных пунктов.

Ольга Ефремова

Фото группы «Самая красивая деревня Владимирской области»