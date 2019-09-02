Охотничий сезон откроют в усадьбе Храповицкого

Охотничий сезон спустя десятилетия снова откроется в усадьбе графа Храповицкого в Муромцево. 14 сентября там пройдет Первый охотничий фестиваль (6+). Начало в 11.00. Праздник организует Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Торжества откроет региональное общество рыболовов и охотников. Организаторы обещают парад русских охотничьих спаниелей, русских борзых, гончих, лаек, лабрадоров, курцхааров и дратхааров. Казаки из клуба «Вольный ветер» устроят джигитовку на лошадях.

Помимо зрелищ гарантируют и «хлеб» — в усадьбе обустроят отдельную кулинарную площадку. Конечно, готовить будут охотничье блюдо — шулюм, наваристый суп из утки и перепела. Все это под музыкальное сопровождение. А в конце фестиваля пройдет круглый стол «Культура в охоте, охота в культуре».

Место для фестиваля выбрали подходящее.

В усадьбе Храповицкого был свой охотничий домик. В нем хозяин принимал гостей – любителей пострелять дичь в лесах, бережно хранимых знаменитым Карлом Тюрмером. Вообще в начале XX века во Владимирской области насчитывалось 8 охотничьих обществ.

Ранее «Призыв» сообщал, что усадьбу Храповицкого в Муромцево ждут большие перемены.

Елена Пляскина

Фото: dogipediya.ru