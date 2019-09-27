Одиннадцатилетнего мальчика покусала бездомная собака

Стая бездомных собак окружила одиннадцатилетнего мальчика, который проживает в частном секторе Владимира. Школьник почувствовал резкую боль — его успели цапнуть. Мальчик испугался и инстинктивно прижался к забору. Собаки начали рычать и подходить ближе. К счастью, в это время на дорогу вышел взрослый мужчина. Он спугнул животных. Мальчик смог забежать в дом.

— Мне позвонил сын, сказал, что его укусили собаки. Я, конечно, сразу отпросилась с работы, рванула домой. Когда приехала, поняла, что надо обратиться в травмпункт. Моему сыну сразу сделали прививку от бешенства, — пояснила «Призыву» мама мальчика. — Рядом с нашим домом проживают 5-6 собак. Их подкармливает сосед. Они обычно располагаются на его территории.

Женщина рассказывает, что это не первый случай, когда собаки в частном секторе набрасываются на людей.

Чуть раньше местным жителям удалось отбить от стаи мальчика, на которого рычали животные. После этого люди обратились в полицию и в администрацию Фрунзенского района. Ответы пришли. Правоохранительные органы отправили запрос к местным властям, а те переадресовали обращение в городское управление ЖКХ.

В результате бумажной волокиты за собаками все-таки приехали. Псов забрали, прочипировали и выпустили на место. Через несколько дней стая собак набросилась на ребенка. Пару часов спустя, по словам местных жителей, псы загрызли и козу. Женщина снова обратилась в правоохранительные органы. Теперь проверка проводится уже по факту ЧП.

— К нам поступило сообщение от жителей частного сектора. По нему проводится проверка, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МВД по Владимирской области. — Устанавливаются все обстоятельства происходящего. По результатам будет вынесено процессуальное решение.

Самый интересный вопрос — кто в принципе во Владимире занимается отловом бездомных животных? После случаев нападения агрессивных собак на жителей Доброго компания «Амест» по муниципальному контракту решила больше не работать. На новые торги первый раз даже никто не заявился, а второй раз в мэрии решили конкурс не проводить. В результате с 7 августа отловом бродячих собак занимается индивидуальный предприниматель по договору подряда.

— Сейчас отловом, передачей на передержку и возвращением в естественную среду обитания у нас занимается индивидуальный предприниматель. Договор с ним был заключен до конца этого года. Изначально было выделено 100 тысяч рублей, потом еще 300 тысяч, — пояснили «Призыву» в пресс-службе администрации города Владимира. — Если вы видите бездомных собак, стоит обратиться в управление ЖКХ, ваш запрос зафиксируют и передадут. Представители фирмы работают по вызову, но и сами выезжают в город. Если видят проблему, останавливаются.

Будут или нет претензии к работе новой компании, покажет время. Пока же у жителей города вопросов, связанных с бродячими собаками, немало. Люди сообщают о стаях на детских площадках и во дворах. Большинство собак выглядят мирно и на людей не нападают. Но это, как показал опыт, до случая.

Ранее «Призыв» сообщал, что бродячих собак из Владимира подкидывают в Суздальский район. Бездомные животные в посёлке уже успели покусать детей.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»