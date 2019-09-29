Очереди за выпечкой нервируют владимирских школьников

Очереди — вечная беда школьных буфетов — портят жизнь владимирским детям. Особенно младшеклассникам, вынужденным конкурировать с более возрастными учениками за чай и выпечку. Старшие их оттирают от прилавка, а время перемены ограничено. Эти соревнования за хлеб насущный нужно прекратить, считают депутаты владимирского горсовета. Школьные буфеты областного центра следует модернизировать. И заняться этим должны комбинаты питания, готовящие еду для школьников города.

Диалог депутата горсовета Ирины Машковцевой и директоров комбинатов питания «Школьный» и «Сунгирь» Надежды Зайцевой и Анны Романенко:

И.М.: Буфет, который мы увидели в 49-й школе. Школа огромная, учатся 1300 детей. А перемена небольшая. 10 минут для завтрака. Пришло много детей, чтобы купить самим. Мало места и продает один человек. Не успевают ни купить, ни поесть. Может, увеличить число работников?

Н.З.: Это повлечет увеличение численности. Это расходы. Нагрузка у других упадет и зарплаты тоже.

И.М.: А когда обеды, то там вообще огромная очередь стоит. Вообще дети не успевают.

А.Р.: Мы со своей стороны как разгружаем. Разговариваем с директорами и классными руководителями, чтобы заранее заказывали. Когда идет урок, мы можем накрыть на стол.

Если добавлять сотрудников в буфеты, то потребуются дополнительные ставки. Их нет. Если ввести, рассчитывая на увеличение прибыли, то ту же прибыль придётся делить на большее число работников. Такая экономика не вдохновляет руководство комбинатов питания.

После пересмотра МРОТ зарплаты работников столовых и буфетов подняли до 15-17 тысяч рублей. Это более чем в 2 раза меньше средней зарплаты по Владимиру.

Депутаты, тем не менее, считают, что издержки в виде очередей надо убирать, прежде всего, заботясь о здоровье и нервах школьников. Не будет очередей — все ученики смогут купить салатик, компот и булочку и спокойно перекусить, не опаздывая на урок. Это и дополнительная выручка комбинатам, а кроме того, буфетам в целом давно требуется модернизация как оборудования, так и подхода к обслуживанию. Комбинатам питания предложили самостоятельно разработать варианты работы по-новому. А народные избранники обещали не снимать эту тему с контроля.

Ранее «Призыв» сообщал, что после увеличения стоимости питания в школах Владимира и отмены льгот в начальной школе ассортимент завтраков и обедов изменился. Дети стали есть по нормам.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»