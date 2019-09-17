Обвиняемая начальница управления Росгвардии выступила в суде

Обвиняемая во взяточничестве и мошенничестве Алфия Мокшина взяла на суде слово. Начальница управления Росгвардии по Владимирской области заявила, что не считает себя виновной ни по одному из эпизодов, а их в Октябрьском райсуде разбирается целых пять. Сторона обвинения утверждает, что весной прошлого года во время приезда во Владимир ревизионной комиссии Мокшина воспользовалась служебным положением и собрала с подчинённых деньги на «умасливание» ревизоров. С кого-то якобы потребовали 5 тысяч рублей, а кому-то на пару пришлось отдать и 50 тысяч. В общей сумме на руки начальница получила 155 тысяч рублей. Но подчинённые пожаловались в ФСБ.

Показаний во время следствия Алфия Мокшина не давала. По её словам, сначала силовики оказывали на неё давление, потом ей отказали в праве высказать свою точку зрения на происходящее. В суде обвиняемая заявила, что уголовное дело считает сфабрикованным некими «политическими силами», которые заручились поддержкой подчинённых, недовольных своей начальницей.

Алфия Мокшина, начальник регионального управления Росгвардии:

• Я хотела бы обратить внимание суда на политизированность рассматриваемого в настоящий момент уголовного дела. Которое возбуждено в разгар предвыборной кампании губернатора Владимирской области. Это позволяет говорить о тщательно спланированной, реализованной концепции по дискредитации деятельности как бывшего губернатора Светланы Орловой, так и территориального управления Росгвардии. При задержании 27.06.18 года оперативные службы, дословно говорю: «Альфия Рашитовна, ничего личного, это политика».

• С первого дня расследования я была подвергнута сильнейшему моральному и психологическому воздействию со стороны силовиков. В том числе о сообщении мной нужных показаний, о никогда не происходивших политических событиях. Взамен на меру, не связанную с изоляцией от общества и благоприятный для меня исход по делу.

О возбуждении уголовного дела стало известно в июне прошлого года. Алфию Мокшину взяли под стражу и несколько месяцев она провела в СИЗО. Потом арест заменили на домашний. Сейчас Мокшина находится под подпиской о невыезде. По словам подсудимой, она всячески пыталась сотрудничать со следствием.

Алфия Мокшина не считает себя виновной.

На суде начальницу Росгвардии защищают сразу два адвоката. Они настаивают, что квалифицироваться все эпизоды могут лишь по одной статье «мошенничество», но никак не получение взятки.

— Меня удивила скоропалительность действий оперативных служб, которые, не создав серьёзной доказательной базы, на сырых материалах, реализовали оперативную информацию для следствия и суда, — подчеркнул адвокат Мокшиной. – В чём суть событий, которым дают оценку в суде? Ни для кого не секрет, что, когда приезжает комиссия, принимающая сторона «кормит» комиссию, в столовую отправляет, в баню. Кто этого не делал? Может святые не делали.

Мокшина и её защита требует полное, всестороннее рассмотрение дела. Следующее судебное заседание состоится 1 октября. На нём будет происходить допрос потерпевших. После чего по делу будут вызваны свидетели.

Ранее «Призыв» сообщал, что Алфию Мокшину заключили под стражу. Её подозревают в серьезном коррупционном преступлении.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»